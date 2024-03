Volley, Coppa Puglia: Monteroni, Mesagne, Palo del Colle e Bari regine

Monteroni (CF), Mesagne (CM), Palo del Colle (DM), Bari (DF) le vincitrici della Coppa Puglia 23/24 al termine del consueto sabato pre pasquale dedicato all’assegnazione del trofeo regionale.

Un successo di pubblico nei palasport che hanno ospitato la giornata di Final4 a Monteroni di Lecce, Squinzano, Trepuzzi, Barletta, Palo del Colle e Ruvo di Puglia, impreziosito dalla presenza del Commissario Tecnico della nazionale maschile campione del mondo Fefè De Giorgi che nella mattinata ha assistito alla semifinale di Coppa Puglia di C maschile sul campo di Squinzano nel Palasport, a lui intitolato, della sua città.

Presente sul campo anche un soddisfatto Paolo Indiveri, Presidente del CR FIPAV Puglia, a conferma dell’interesse in crescita intorno al movimento regionale.

Su tutti i campi delle Final4 di Coppa Puglia è stato rispettato un minuto di silenzio nel ricordo di Luigi Baldari, atleta e tecnico salentino prematuramente scomparso nella giornata di venerdì 29 marzo.

Cala il sipario sull’edizione 2024 della Coppa Puglia con le parole del Presidente regionale Paolo Indiveri: “La Coppa Puglia pre pasquale si conferma un grande successo, ho avuto modo di vedere su tutti i campi un’importante presenza di pubblico, un ottimo livello in campo, partite avvincenti, uno spettacolo nello spettacolo. La nota triste di oggi è sicuramente quella del ricordo di Luigi Baldari, atleta e tecnico salentino con un passato anche in Serie A da giocatore scomparso prematuramente. La Coppa Puglia di Serie C, oltre al trofeo, qualifica anche alla prima edizione della Supercoppa del Sud Italia, in programma con ogni probabilità a metà giugno. Sono contento di come sia andata la giornata di Coppa, devo ringraziare le società ospitanti e il gruppo di lavoro del CR FIPAV Puglia. Concludo augurando una serena Pasqua a tutta la grande famiglia della pallavolo pugliese”.

Ad attendere le squadre impegnate in Coppa Puglia c’è ora il finale di stagione, alla ricerca del raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.

– Vincitrici Coppa Puglia 23/24

Leo Costruzioni Monteroni (CF)

Omega Mesagne (CM)

Primadonna Bari (DF)

Just British Palo Del Colle (DM)

– Risultati

Coppa Puglia C Femminile

Semifinali

Leo Costruzioni Monteroni – Gioiella Volley Gioia 3-0 (25-18, 25-16, 25-17)

Asd Aurora Volley Brindisi – Asd Zest Sab 2-3 (26-24, 20-25, 25-19, 18-25, 7-15)

Finale (Pallone Tensostatico – Monteroni Di Lecce – (Le))

Leo Costruzioni Monteroni – Asd Zest Sab 3-0 (25-22, 25-19, 25-23)

Coppa Puglia C Maschile

Semifinali

D&f Caffe’-nvp – Conad Lecce Volley 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Omega Mesagne – Squinzano Volley 3-2 (17-25, 20-25, 25-13, 25-20, 15-8)

Finale (Pala “fefe’ De Giorgi” – Squinzano – (Le))

D&f Caffe’-Nvp – Omega Mesagne 2-3 (27-29, 14-25, 28-26, 25-21, 8-15)

Coppa Puglia D Femminile

Semifinali

Litos New Volley Maglie – Primadonna Bari 0-3 (14-25, 26-28, 12-25)

Farina Automobili Oria – A.s.d. Volley Barletta 3-1 (17-25, 25-17, 26-24, 27-25)

Finale (Palestra Liceo Scientifico “cafiero” – Barletta – (Bt))

Primadonna Bari – Farina Automobili Oria 3-0 (25-16, 25-14, 25-15)

Coppa Puglia D Maschile

Semifinali

Just British Palo Del Colle – Gri.ma. Srl Terlizzi 3-0 (25-23, 25-22, 25-19)

Michele Caroli Srl – Rosato-banco Metalli Fasano 3-0 (25-21, 27-25, 25-19)

Finale (Palestra S.e. “antenore” – Palo Del Colle – (Ba)

Just British Palo Del Colle – Michele Caroli Srl 3-1 (24-26, 25-22, 25-22, 25-19)

– Per rivedere le Finali

Coppa Puglia C Femminile

Leo Costruzioni Monteroni – Asd Zest Sab -> https://tinyurl.com/4wdtxn58

Coppa Puglia C Maschile

D&f Caffe’ – Nvp – Omega Mesagne -> https://tinyurl.com/2x88m8fx

Coppa Puglia D Femminile

Primadonna Bari – Farina Automobili Oria -> https://tinyurl.com/9n4cdnez

Coppa Puglia D Maschile

Just British Palo Del Colle – Michele Caroli Srl -> https://tinyurl.com/yc8yu5x4

– L’albo d’oro della Coppa Puglia

2023/2024

Leo Costruzioni Monteroni (CF)

Omega Mesagne (CM)

Just British Palo Del Colle (DM)

Primadonna Bari (DF)

2022/2023

Panbiscò Altamura (Cf)

Conad Lecce Volley (Cm)

Windor Crispiano (Df)

Nvp&mater Polignano (Dm)

2021/2022

Non Giocata Per Emergenza Covid

2020/2021

Asd Trepuzzi Volley (Coppa Italia Serie D Femminile)

Barile Flowers Terlizzi (Coppa Italia Serie D Maschile)

2019/2020

Non Giocata Per Emergenza Covid

2018/2019

Asdr Arrè Formaggi Turi (Cm)

Security Fire Castellaneta (Cf)

Cus Bari Asd (Dm)

New Optics Melendugno (Df)

2017/2018

Deco Domus Noci (Cf)

Errico Tecnomaster.biz Cerignola (Cm)

Real Volley Conversano (Df)

Casareale Volley Gravina (Dm)

2016/2017

Perle Di Puglia Casarano (Cm)

Appia Project Mesagne (Cf)

Showy Boys Galatina (Dm)

Sportilia Bisceglie (Df)

2015/2016

U.s.d. Olimpia Galatina (Cm)

Prisma Asem Bari (Cf)

Fmishop Pall. Cerignola (Df)

New Volley Valenzano (Dm)

2014/2015

Isolresine Edilizie Asem (Cm)

Pharma Volley Giuliani (Cf)

Pianeta Sport Bitetto (Df)

Volley Specchia (Dm)

2013/2014

Tecnotrade Realvolleygioia (Cm)

Lapige Libera Virtus (Cf)

Orsaaspav Cuti Volley (Df)

New V. Lucera (Dm)

2012/2013

Asd Gs Atletico Sammichele (Cm)

Assi Manzoni Pal. Brindisi (Cf)

Atletico Pallavolo Noicattaro (Dm)

A.s. Volley Barletta (Df)

2011/2012

Polis Caseificio Maldera (Cf)

Asd Virtus Taviano (Cm)

Ecofin Srl San Cassiano (Df)

Asd Oratoriana Ugento (Dm)

2010/2011

Oro Banx Palo (Cm)

Betitaly Maglie (Cf)

Trelicium Supervolley (Dm)

Asd Pall. Apulia Monopoli (Df)

2009/2010

Materdomini Srl Ssd (Coppa Puglia Maschile)

Asd Team Volley Noci (Coppa Puglia Femminile)

2008/2009

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

As Leonessa Volley Altamura (Coppa Puglia Femminile)

2007/2008

Manzoni Sport Andria (Coppa Puglia Maschile)

Azzurra Volley Molfetta (Coppa Puglia Femminile)

2006/2007

Murgia Sport Altamura (Coppa Puglia Maschile)

Andrea Skilo San Pietro (Coppa Puglia Femminile)

2005/2006

Gs Volley Ball Bitonto (Coppa Puglia Maschile)

Cinestar Amatori Volley Bari(Coppa Puglia Femminile)

2004/2005

Volley Club Manfredonia (Coppa Puglia Maschile)

Candinet Fasano (Coppa Puglia Femminile)

2003/2004

Asp Pref Pugliesi Turi (Coppa Puglia Maschile)

Prospettive 2000 Valenzano (Coppa Puglia Femminile)

2002/2003

As Volley Cassano (Coppa Puglia Maschile)

Aquila Azzurra Trani (Coppa Puglia Femminile)

2001/2002

Volley 2000 Terlizzi (Coppa Puglia Maschile)

New Volley Oria(Coppa Puglia Femminile)

2000/2001

Still Volley Santeramo (Coppa Puglia Maschile)

Conad Oria (Coppa Puglia Femminile)

1999/2000

Pall. Nuova Calimera (Coppa Puglia Maschile)

Pasta Lori Santeramo (Coppa Puglia Femminile)

1998/1999

Thessalia Castellaneta (Coppa Puglia Maschile)

Volley Manfredonia (Coppa Puglia Femminile)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author