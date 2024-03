Volley B2/F: Coppa Italia, niente impresa per Star Bisceglie

Non riesce alla Star Volley Bisceglie l’impresa in Coppa Italia di B2 femminile, sconfitta solo in finale a Campobasso dalla formazione piacentina di Alseno. Le ragazze guidate da Simone Giunta, prime nel girone I di Serie B2, concludono così il percorso di Coppa prima di rituffarsi in campionato in vista del finale di stagione. Tra i premi individuali assegnati anche quello per Valentina Civardi di Bisceglie come miglior laterale.

Coppa Italia Serie B2 femminile

Venerdì 29 marzo (Palestra Ipia Montini)

Semifinali

Futura Terracina 92 – Rossetti Market CONAD 1-3 (25-23, 24-26, 19-25, 23-25)

Star Volley Bisceglie – Acrobatica Group 3-2 (25/22, 16/25, 25/18, 15/25, 16/14)

Sabato 30 marzo (Pala Unimol)

Finale 1/2

Star Volley Bisceglie – Rossetti Market Conad Alseno 0-3 (20-25, 24-26, 21-25)

BISCEGLIE: Tomasi 6, Haliti 4, Kostadinova 10, Murri 10, Mileno 4, Civardi 10, Quarto (L). Miccoli, Curci. Ne: Di Paola, D’Amborsio e Lapenna. All. Giunta.

ALSENO: Falotico 12, Frassi 6, Bernabè 16, Spagnuolo 10, Scurzoni 7, Neri 3, Toffanin (L). Pieroni, Gandolfi, Palazzina. Ne: Marcesi, Agostini, Tarzari e Bozzetti (L2). All. Bonini.

ARBITRI: Bertossa (Gorizia) e Fiori (Lucca).

Durata set: 31’, 33’ e 33’.

Bisceglie: bv 3, bs 8, m 4.

Alseno: bv 1, bs 9, m 6.

Il video della Finale -> https://www.youtube.com/live/ eFPF04GJ08o?feature=shared

