Volley C/F: PM Potenza ko nell’ultima della stagione regolare

La PM Volley Potenza chiude la stagione regolare a Bari con una sconfitta per 3-0: nel risultato è rotonda, ma in effetti è stata sempre combattuta. Il sestetto di coach Marco Orlando, nell’anticipo della ventiseiesima giornata, disputa comunque un match ad alta intensità con parziali alti mettendo spesso in difficoltà l’Asem che precede le potentine al nono posto.

La sostanza del campionato non cambia perché sia Asem che PM Volley disputeranno i playout, per le potentine l’avversario sarà la dodicesima classificata del girone B che, a oggi è, a meno di grosse sorprese, la Bee Volley Lecce che chiuderà il campionato domenica in casa della capolista Monteroni.

Venendo alla gara, tutti e tre i parziali sono stati equilibrati con primo e terzo set chiusi sul 25-23 con grandissima intensità e nel mezzo il secondo chiuso comunque sul 25-19 che dimostra che la gara è stata combattuta.

Adesso un po’ di riposo per ricaricare le batterie e prepararsi ai play-pout che prenderanno il via dal week-end del 13-14 maggio: andata a Potenza, ritorno il 20-21 maggio ed eventuale bella fissata per il 27-28 maggio sempre a Potenza.

