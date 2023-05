Volley C/M: Cus Bari mantiene inespugnato il suo palazzetto

Sabato 29 aprile, al PalaCus si è disputata la venticinquesima partita del campionato nazionale di serie C maschile, ultima casalinga stagionale per il Cus Bari, che ha visto giocare i biancorossicontro il Trivianum e vincere per 3-0.

I padroni di casa si sono imposti in meno di 70 minuti vincendo tutti i set, consolidando la prima posizione nel girone A con ben 14 lunghezze dalla seconda e con il merito di aver mantenuto il proprio campo inespugnato, in questa regular season. Tra gli artefici di questa impresa c’è Michele Mattia Palattella, studente universitario e atleta che ricopre il ruolo di palleggiatore, nonché uno dei giocatori di punta della polisportiva

“La nostra squadra ha affrontato una stagione agonistica a testa alta – ha affermato il giocatore del Cus Bari Palatella – e con l’entusiasmo proprio di un team giovane e molto coeso all’interno. Quella con il Trivianum era una sfida tutt’altro che semplice, la squadra avversaria veniva da 8 vittorie di fila e si trova in una posizione limite della classifica per la qualificazione ai play-off. Siamo arrivati all’appuntamento di sabato con la giusta tensione, che significa rispetto dell’avversario, ma anche sapendo che giocando come sappiamo il match sarebbe stato nostro. Un grosso grazie ai nostri tifosi, che ogni settimana ci inondano del loro affetto”.

La gara ha visto il Cus Bari mantenere sempre il controllo, come testimoniano i parziali 25-17/25-13/25-19. I baresi, al comando della classifica con 68 punti e imbattuti da sei giornate, si sono approcciati bene allo scontro con la squadra triggianese, dietro con i punti (50) ma militante nella parte alta della classifica.

Il Trivianum ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del girone di ritorno con 8 vittorie nelle ultime 8 partite. Ma nonostante la buona condizione neache loro sono riuscito a espugnare il palazzetto dei ragazzi guidati da coach Mancini che con questa vittoria continuano a dominare il campionato in solitaria davanti alla Florigel Andria, che segue con 54 punti.

Il prossimo appuntamento che vedrà impegnato il Cus Bari fuori casa per l’ultima di campionato si terrà sabato 6 maggio contro la ASD volley Cassano.

