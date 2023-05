Volley: Rappresentativa di Lecce vince il Trofeo dei Territori

Si è conclusa con una festosa premiazione la 31a edizione del Trofeo Meschini, Trofeo dei Territori che ha coinvolto oltre cento atleti ed atlete nati tra il 2008 e il 2010 suddivisi nelle proprie rappresentative territoriali in quello che si presenta, a tutti gli effetti, come primo impegno a livello agonistico per tanti atleti che nel corso della stagione hanno fatto parte dei processi di qualificazione insieme ai tecnici del CQR con l’obiettivo di formare la selezione regionale del futuro.

Guardando ai risultati è stata una doppia vittoria delle selezioni dell’Area Lecce con la maschile che si è imposta in finale per 3-0 sull’Area Bari-Bat-Foggia, mentre la femminile ha avuto la meglio col risultato di 2-1 sull’Area Bari nelle finali giocate sul campo di Copertino dopo una giornata che ha visto scendere in campo le rappresentative tra Copertino, Monteroni di Lecce e Carmiano. Sul terzo gradino del podio l’Area Brindisi-Taranto sia al femminile che al maschile.

Il Trofeo dei Territori, affiancato dal marchio AeQuilibrium, organizzato dal CR FIPAV Puglia con il supporto delle società del territorio, è stato così commentato dal Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri che ha voluto sottolineare l’importante lavoro svolto dai tecnici del CQR.

“Il CQR ha svolto fino a oggi un grande lavoro, sono stati visionati oltre 300 atleti e di questi tanti hanno avuto la possibilità di partecipare al Trofeo dei Territori che per noi è stato importante non dal punto di vista del risultato ma dal punto di vista del percorso di crescita. L’espediente del dover utilizzare tutti e 14 gli atleti iscritti sul camp3 era il chiaro segnale che il risultato sul campo era ciò che meno contava. Tutti gli atleti visionati saranno comunque ritenuti all’interno del progetto del CQR per il quale tengo a ringraziare i tecnici, i selezionatori regionali e il Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza. Tra le cose più belle di questo Trofeo dei Territori è stato vedere le società festeggiare la convocazione di un proprio giovane atleta, questo è uno dei risultati che ci eravamo prefissi, dare l’opportunità a tutti di accedere ai processi selettivi regionali”.

Trofeo Dei Territori 2023 – Torneo “Meschini” Femminile

Semifinali

Lecce – Brindisi-Taranto 3-0 (25-17, 25-23, 25-21)

Bat-Foggia – Bari 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)

Finale 3°/4° Posto

Brindisi-Taranto – Bat-Foggia 2-1 (25-21, 25-10, 24-26)

Finale 1°/2° Posto

Lecce – Bari 2-1 (25-7, 24-26, 25-23)

Trofeo Dei Territori 2023 – Torneo “Meschini” Maschile

Semifinali

Lecce – Brindisi-Taranto 2-1 (22-25, 25-15, 25-11)

Puglia – Bari-Bat-Foggia 1-2 (26-28, 26-24, 15-25)

Finale 3°/4° Posto

Brindisi-Taranto – Puglia 2-1 (16-25, 25-13, 25-16)

Finale 1°/2° Posto

Lecce – Bari-Bat-Foggia 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)

Tutte le rappresentative del Trofeo dei Territori

CQR Femminile

Area Lecce

Argentiero Beatrice (2009, Volley Santeramo)

Balena Paola (2009, Amatori Volley Bari)

Bondanese Giorgia (2009, Pol. Orsa Capurso)

Calefati Alessandra (2010, Grotte Volley)

Chirivì Isabella (2009, Pol. Orsa Capurso)

Costantino Giorgia (2010, Asem Volley Bari)

Gentile Miriana (2009, Pallavolo Uisp ’80 Putignano)

Gismondi Giorgia Maria (2009, Leonessa Volley Altamura)

Magliulo Melissa (2010, Pallavolo M Bari)

Pavone Brigitta (2009, Volley Santeramo)

Radicchio Carlotta (2009, Carbonara Volley)

Ripa Angelica (2009, New Volley Gioia)

Rizzo Emy (2009, Volley Santeramo)

Vacca Samira (2009, New Volley Gioia)

Area Bari Nord-BAT-Foggia

Angelini Giorgia (2009, Nelly Volley Barletta)

Basta Claudia (2009, Volley Club Manfredonia)

Bitetto Giorgia (2009, Palo Sporting Club)

Cannata Irene (2009, Asdam Pegaso Molfetta)

Cantatore Gabriella (2009, Asd New Volley Ruvo)

D’errico Martina (2009, Intrepida San Severo)

De Dato Nicole (2009, Asdam Pegaso Molfetta)

Introna Emanuela (2009, Asdam Pegaso Molfetta)

La Marca Elisa (2010, Asd Pallavolo Foggia)

Porcelluzzi Alessia (2009, Nelly Volley Barletta)

Roselli Giorgia (2010, Asd New Volley Ruvo)

Sehovic Sara Meriem (2009, Volley Club Manfredonia)

Sirignese Carlotta (2009, Intrepida San Severo)

Valente Margherita (2009, Sportilia Volley Bisceglie)

Area Taranto-Brindisi

Attino Nicole (2010, Amatori Volley Pulsano)

Bisci Ludovica (2010, Sava For Volley)

Bovino Anita (2009, Magica Volley Grottaglie)

Carro Martina (2009, Amatori Volley Pulsano)

Debartolomeo Cristina (2009, Asd Pol.Golden School Foscolo)

Dilorenzo Silvia (2009, Pallavolo Manduria)

Distante Sofia (2010, Magica Volley Grottaglie)

Duggento Manila (2009, Pallavolo Manduria)

Gallone Serena (2010, Volley San Lorenzo Francavilla)

Gori Laura (2009, Asd Pol.Golden School Foscolo)

Magri’ Giorgia (2010, Mesagne Volley)

Marseglia Valeria (2009, Citta’ Bianca Volley Ostuni)

Mele Sara (2009, Asd Pol.Golden School Foscolo)

Tripaldi Adriana (2009, Sava For Volley)

Area Lecce

Altavilla Cristiana (2010, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano)

Biasco Serena (2009, Astra Volley Aquarica-Presicce)

Calati Ludovica (2009, Virtus Tricase Volley)

Cotardo Annalisa (2009, Volley 2000 San Cassiano)

Farasella Alessia (2009, Brindisi Volley)

Florio Benedetta (2009, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano)

Fundaro’ Nicoletta (2009, Volley 2000 San Cassiano)

Ingrosso Gloria (2009, Polisportiva Ve.Ra Monteroni)

Malonni Irene (2009, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano)

Mazzeo Giulia (2009, Brindisi Volley)

Montanile Helena (2009, Asd Flyarmida Volley Taviano)

Nuzzo Martina (2009, Valecaracuta Volley School Lecce)

Romano Gaia (2010, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano)

Vasile Ludovica (2009, Volley 3 Casale Brindisi)

CQR Maschile

Area Bari

Capodiferro Luca (2008, Gioia Del Colle)

Carbotti Matteo (2008, Volley Club Locorotondo)

Caruso Bartolomeo (2008, Molfetta Volley)

D’amato Giorgio (2008, Terlizzi Volley)

Di Maio Simone (2008, New Volley Lucera)

Fraccalvieri Emanuele (2008, New Volley Raf Santeramo)

Galiano Nicolas (2008, Mater Volley)

Guerrieri Matteo (2008, Mater Volley)

Lasorsa Mattia (2008, Polisportiva M. Bari)

Mercadante Gianmarco (2008, Scuola & Volley Altamura)

Modio Antony (2008, Scuola & Volley Altamura)

Romanelli Simone (2008, Polisportiva M, Bari)

Steduto Emanuele (2008, Volley San Giovanni Rotondo)

Tunzi Lino (2008, Magic Volley Adelfia)

Area Brindisi-Taranto

Cannella Yuri (2008, Dribbling Accademy)

Convertino Mattia (2008, Prisma Volley Massafra)

Cosa Christian (2008, Polisportiva Frascolla)

De Rosa Lorenzo (2008, Volley Club Grottaglie)

Errico Stefano (2008, Pallavolo 2000 Ostuni)

Frascella Samuel (2008, Amatori Volley Pulsano)

Garofalo Matteo (2008, Scuola Pallavolo San Vito)

Malvaso Angelo (2008, Polisportiva 74020)

Nigro Angelo Giuseppe (2008, New Volley Laterza)

Raffone Lorenzo (2008, Volley Club Grottaglie)

Raimondo Gianluca (2008, Volley Monteiasi)

Sanzone Luca (2008, Pallavolo Martina)

Spagnulo Andrea (2008, Volley Club Grottaglie)

Stella Simone (2008, Dribbling Accademy)

Area Puglia

Abbinante Antonio (2009, Volley Modugno)

Cairati Francesco (2009, Palo Sporting Club)

Coluccia Valerio (2009, Pvk Volley Carmiano)

Costantini Davide (2009, Mater Volley)

De Bernardis Gabriele (2009, Volley Modugno)

Di Coste Jacopo (2009, Casale Volley3 Brindisi)

Llorens Diego (2009, Lecce Volley)

Martellotta Fabio (2009, Mater Volley)

Netti Gabriele (2010, Mater Volley)

Notarnicola Francesco (2009, Mater Volley)

Petrella Cesare (2009, Virtus Tricase 1967)

Pierro Giuseppe (2009, Asd Volley & Fun Bitonto)

Preste Andrea (2009, Showy Boys Galatina)

Tragni Gianfranco (2009, Volley Altamura)

Area Lecce

Anojoe Martin Luigi (2008, Virtus Tricase 1967)

Candito Francesco (2008, Volley Amore Sternatia)

Cicerello Leonardo (2008, M.B. Volley Ruffano)

Ciullo Joele (2008, M.B. Volley Ruffano)

Corciulo Luigi Maicol (2008, Casarano Volley)

D’amico Matte (2008, Lecce Volley)

D’aquino Gioele (2008, Casarano Volley)

Giannotta Edoardo (2008, Lecce Volley)

Marzo Gianmarco (2008, Lecce Volley)

Muscatello Andrea (2008, Volley Otranto)

Renna Davide (2008, Lecce Volley)

Rivela Giacomo (2008, Lecce Volley)

Rizzato Francesco (2008, Casarano Volley)

Serra Filippo (2008, Showy Boys Galatina)

Toma Paolo (2008, Asd Trepuzzi Volley)

Zezza Riccardo (2008, M.B. Volley Ruffano)

Gli arbitri del Torneo

CT Bari-Foggia: Nando Mangiatordi, Chiara Tragni, Luigi Nitti, Nicola Zita.

CT Lecce: Nicole Ciullo, Simone Cannazza, Ilenia Pagliarulo, Giorgia Ciccarese, Federica Luchena.

