Volley: La Prisma Taranto non si ferma, ingaggiato Gutierrez

Il mercato della Prisma Taranto non si ferma. Il club del presidente Bongiovanni ha perfezionato un altro importante colpo per la stagione 2023-24: Josè Miguel Gutièrrez è il nuovo schiacciatore rossoblu.

Il martello cubano, classe 2001 per 80 kg e 194 cm, si è fatto notare nell’ultimo campionato con la Top Volley Cisterna. La Prisma lo ricorda molto bene per la sua determinazione nella partita di ritorno a Taranto, dove è stato fondamentale nella vittoria in rimonta dei laziali al tie-break, guadagnando il titolo di MVP e top scorer del match.

Gutièrrez ha dimostrato grandi doti tecniche su cui coach Mastrangelo avrà modo di lavorare per farlo diventare un pilastro della nuova batteria di schiacciatori che la Gioiella Prisma sta allestendo.

Gutièrrez ha giocato per due stagioni in Francia con le maglie dello Chaumont Volley-Ball 52 e nel 2020/2021 con quella dello Stade Poitevin Poitiers. Attaccando a 3,5 metri di altezza, il giovane cubano è un’altra freccia letale nella faretra della Gioiella Prisma.

Agile e potente, la sua arma è la velocità del braccio in schiacciata e nel servizio, un vero colpo di potenza sulla palla che gli consente di superare con successo il muro e la ricezione degli avversari. Nella sua stagione italiana ha totalizzato 113 punti, di cui 23 in battuta, risultando determinante in molte occasioni per la salvezza ottenuta con un ampio margine dalla Top Volley Cisterna.

Gutièrrez è un perno anche della nazionale cubana, con cui ha dimostrato ottime capacità nel recente mondiale in Polonia.

“Gutièrrez sarà fondamentale nel reparto degli schiacciatori – commenta coach Vincenzo Mastrangelo -. È un giovane prospetto dotato di ottime qualità fisiche ed è potente nel salto, caratteristica comune tra i giocatori cubani. Siamo fiduciosi, si inserirà bene nella batteria dei martelli. Un altro atleta dal potenziale enorme su cui la Gioiella Prisma punterà per raggiungere i suoi obiettivi finali”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp