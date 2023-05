Napoli campione d’Italia: Oltre 200 feriti nella notte

Durante i festeggiamenti a Napoli per la vittoria dello scudetto, un ragazzo di 26 anni è morto. Secondo fonti dell’Asl Napoli 1, il giovane è stato colpito da colpi di arma da fuoco nella zona di piazza Garibaldi.

In tutta la città si sono registrati più di 200 feriti, che sono stati portati nei pronto soccorso degli ospedali gestiti dall’Asl Napoli 1. Nel totale dei feriti, ci sono anche i quattro coinvolti in una sparatoria, uno dei quali è deceduto.

Dei 203 feriti, 38 sono stati classificati come codice bianco, 65 come codice verde, 75 come codice giallo e 22 come codice rosso. Oltre ai quattro colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, ferite alle mani causate dall’esplosione di petardi, lussazioni alle spalle, fratture ai polsi e agli arti, traumi oculari causati da colpi o petardi, fratture del setto nasale, ferite lacero-contuse causate da incidenti o cadute, traumi cranici, persone assistite per attacchi di panico, crisi asmatiche per inalazione di fumogeni e una persona in overdose di cocaina.

Tra i codici verdi, ci sono stati anche tre poliziotti aggrediti e assistiti dopo le 3 del mattino, e persone ubriache o che avevano assunto droghe.

