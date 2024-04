Lecce, Gotti affronta il Monza senza Banda e Ramadani

Per il match contro il Monza di sabato pomeriggio, 27 aprile, Luca Gotti ritrova Almqvist, rientrato dopo la squalifica, ma non avrà a disposizione Banda, che in settimana si è operato al ginocchio destro, e il centrocampista Ramadani, alle prese con un ascesso al collo, il cui ritorno in campo sembra improbabile. Alla lista degli indisponibili si aggiungono i lungodegenti Kaba e Dermaku. Il Via del Mare si prepara a registrare il tutto esaurito anche per questa partita.

