Volley C/F: Dinamo Molfetta, arriva la conferma di Simona Lazzizzera

Sono giorni importanti in casa Dinamo Molfetta per la definizione del roster che scenderà in campo nella stagione 2023/2024.

La volontà di ripartire dagli elementi rivelatisi fondamentali nell’ultimo anno sportivo. Da qui deriva la riconferma di Simona Lazzizzera in maglia arancio. Molfettese puro sangue, centrale classe 2002 per 178 centimetri di altezza: queste alcune delle caratteristiche a cui si aggiungono ovviamente quelle umane e la capacità di far gruppo.

La centrale della Dinamo CAB Molfetta ha scelto ancora una volta la squadra allenata da coach Marzocca ed è pronta a scendere in campo per tornare a dare il meglio di sé stessa. E’ quanto si evince dalle prime dichiarazioni a margine della sua riconferma in maglia arancio.

«Sono contenta di continuare a vestire i colori della Dinamo, squadra della mia città– ha affermato – Credo molto nel progetto e sono certa che riusciremo a dire la nostra in un campionato di vertice. Sono pronta a mettermi a disposizione della squadra e a lavorare per raggiungere buoni risultati. Ci vediamo in campo!».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp