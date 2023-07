Volley B/M: Turi, Henry Rodriguez confermato secondo allenatore

Lo staff tecnico dell’Arrè Formaggi Turi si completa con la conferma di Henry Rodriguez, che affiancherà mister Spinelli in veste di assistant coach. L’ex schiacciatore venezuelano, classe 1962, che proprio a Turi ha concluso la sua lunga carriera con le ultime stagioni in B2 (2004-05 e 2005-06) ha iniziato proprio con il settore giovanile turese la sua carriera di allenatore. Confermato nella compagine turese con la voglia di continuare a dare il proprio contributo in un ambiente che lo ha sempre apprezzato e stimato sia da atleta che da allenatore.

