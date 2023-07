Volley B1/F: Vipostore Francavilla, Serpentino continua nelle giovanili

La Volley Vipostore Francavilla festeggia una riconferma di grande valore per la prossima stagione: Floriana Serpentino, talentuosa allenatrice del Settore Giovanile, è pronta a continuare la sua avventura con il club anche per la stagione 2023/2024.

Floriana ha lasciato un segno indelebile nel Settore Giovanile lo scorso anno, dimostrando un impegno straordinario e una passione contagiosa nel formare i giovani atleti del territorio. La sua presenza costante ha contribuito alla crescita e alla formazione dei giovani del territorio, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per i piccoli campioni della Volley Vipostore.

Oltre a essere un’eccellenza come allenatrice, Floriana è prossima a conseguire la laurea in Scienze Motorie: la sua preparazione accademica, unita alla sua dedizione per il volley, garantisce una formazione completa e di qualità per i giovani talenti, sostenendo il loro sviluppo sia sul campo che nella vita di tutti i giorni.

La Volley Vipostore Francavilla, consapevole dell’importanza di un settore giovanile solido e competente, ha fortemente voluto la riconferma di mister Serpentino. La sua esperienza e il suo impegno costante rappresentano un patrimonio prezioso per la società, certi che sarà un punto di riferimento fondamentale per la crescita e il successo dei giovani atleti della Volley Vipostore.

Floriana Serpentino ha condiviso con emozione la sua gioia per la riconferma nel Settore Giovanile: “Sono estremamente felice di continuare la mia avventura con la Vipostore Francavilla. L’anno scorso ho avuto l’onore di far parte di questa grande famiglia e oggi sono entusiasta di essere stata riconfermata. Formare i giovani atleti e condividerne la passione per il volley è un’esperienza straordinaria, sono pronta ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo e determinazione”.

La Volley Vipostore Francavilla è pronta a iniziare una nuova avventura insieme a Floriana, certa che la sua competenza e dedizione porteranno ulteriori successi e soddisfazioni al Settore Giovanile.

