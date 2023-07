Volley C/F: Acquaviva, Luciana Fiorino prima riconfermata

Luciana Forino è la prima riconferma in casa VOLLEYUP per il campionato Nazionale di 1° livello di Serie C femminile. Laterale, classe 1997, è un perfetto mix tra intelligenza e tecnica, rappresenta uno dei volti più noti all’interno della società acquavivese.

Luciana, che anche quest’anno sarà un importante punto di riferimento per le compagne di squadra, nel corso della sua carriera ha maturato una decennale esperienza pallavolistica, disputando 3 stagioni in Serie D e 8 in C.

In particolare, dopo una parentesi di 5 anni tra le società di Cassano, Gioia del Colle e Castellana, dal 2017 è rientrata definitivamente ad Acquaviva, diventando una “colonna portante” della squadra guidata dal presidente Convertini.

Laureata in scienze motorie, lo scorso anno ha minuziosamente curato anche la preparazione atletica delle sue compagne e della compagine della Prima Divisione Femminile.

Per il Direttore Sportivo Giuseppe Petrelli, “Luciana è legatissima alla società, la sua riconferma rappresenta una garanzia di professionalità, impegno e tecnica”.

“Condivido pienamente il progetto della VOLLEYUP, sono davvero entusiasta di continuare a farne parte. Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione piena di alti e bassi, nonostante i tantissimi imprevisti ed infortuni abbiamo disputato una buona stagione e sono certa che anche quest’anno ce la metteremo tutta per ben figurare nel massimo campionato regionale è stato splendido vedere il palazzetto “Tommaso Valeriano” pieno di tantissimi tifosi che ci incitavano ad ogni partita”, dichiara la libellula Luciana Fiorino.

