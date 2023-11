Volley B1/F: PPV Fasano torna tra le mura amiche dopo quasi un mese

La Pantaleo Podio Volley Fasano torna tra le mura amiche dopo quasi un mese. Prossimi avversari delle fasanesi, reduci dalla bruciante sconfitta contro lo Zero5 Castellanagrotte, saranno le siciliane del Volley Terrasini.

Gara molto delicata per ragazze di coach Paolo Totero chiamate a un pronto riscatto dopo il ko di Castellana contro un team molto ben assortito la cui classifica è ancora tutta da scrivere. Un Terrasini che arriva all’appuntamento fasanese con quattro punti, frutto di una vittoria in trasferta proprio con il Castellana e la sconfitta interna di misura subita sabato scorso contro il Crotone. Di mezzo tre sconfitte contro le così dette big del girone come Marsala, Arzano e Energy Catania.

Un cammino difficile quello sostenuto sinora dalle ragazze di coach Vincenzo D’accardi in cerca di un pronto riscatto per cominciare a mettere in cascina punti importanti in chiave salvezza. Un Terrasini completamente ricostruito intorno al suo capitano Valentina Biccheri (schiacciatrice) per disputare una nuova stagione atta a ben figurare in questo torneo di serie B1. Reduci dalla sconfitta interna con il Crotone, le dragonesse sono ora pronte a un nuovo blitz in terra pugliese, da anni sempre foriera di buoni risultati conseguiti.

Importante la presenza in squadra di giocatrici di riprovata esperienza come la schiacciatrice Alessia Ameri, l’opposto Sharon Luzzi e la giovane Siria Tarantino ex gialloblu nel campionato di serie B2 targato 2021/22. Roster molto temibile da affrontare con la massima determinazione cercando di non commettere gli stessi errori che in quel di Castellana sono costati la prima sconfitta stagionale.

Start alle ore 17.00 presso il Salvemini di Fasano con la direzione dei signori Stefano Capobianco e Vito Angiulli.

