Volley B/M: Turi, a Ruffano delicata sfida salvezza

Trasferta salentina per i ragazzi di mister Spinelli che scenderanno in campo per la settima giornata sul difficile e caldo campo del Pala Bisanti di Ruffano contro la locale compagine neopromossa.

La squadra di mister Bramato è formata da un mix di giovani e giocatori esperti a partire dal regista D’Alba (per lui serie B ma anche A3 con Alessano), i laterali Fracasso e l’ex Leverano Marzo, i centrali Tridici e De Micheli (ex Casarano A3), con l’opposto Sansò ed il libero Bisanti (A2 con Alessano) che completano il sestetto titolare.

Sette punti in classifica per Marzo e compagni che vantano due successi esterni rotondi sul campo del Modugno e dell’Afragola mentre l’altro punto è stato conquistato sul proprio parquet ai danni del forte Galatone nel match inaugurale.

La società, attraverso le parole del presidente Domenico D’Aprile, in questo delicato momento che sta attraversando la squadra ci tiene a precisare: “Volevamo innanzitutto ringraziare i diversi tifosi affezionati che ci hanno seguito anche a Castellana dopo il noto problema occorso nel pre gara all’impianto di illuminazione nel nostro Palazzetto. Ora più che mai serve unità e compattezza tra la squadra, società e tifosi perché tutti abbiamo lo stesso intento di risalire e vedere i nostri colori in altri lidi. Siamo fiduciosi che i risultati arriveranno. Aggiungo che la società è vigile sul mercato e ne segue gli sviluppi per colmare il gap creatosi nel roster a sole due settimane dall’inizio del torneo, e non per nostra volontà”.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al campionato di serie C 2018-2019 con il Turi che si aggiudicò la battaglia, durata cinque set, in terra salentina all’andata e per 3-1 il confronto del ritorno.

La sfida di domenica valevole per la settima giornata andrà in scena domenica 19 con prima battuta fissata per le ore 18:00 e con la direzione di gara affidata ad Andrea Tavano (Foggia) e Sara Galiuti (Taranto).

