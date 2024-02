Volley B1/F, PPV Fasano sbanca Catania e si prende il terzo posto

Non delude le aspettative della vigilia la Pantaleo Podio Volley Fasano con le temibili siciliane del Hub Ambiente Teams Catania. Una vittoria che riporta le fasanesi nelle zone alte della classifica generale prima della prossima sosta imposta dal calendario.

Ottima partenza delle padrone di casa decise a dar battaglia alle fasanesi nel tentativo di portare a casa qualche punto in chiave salvezza. Un avvio che mette in difficoltà le ragazze di Paolo Totero, brave però a non perdere la testa soprattutto sul finale di set quando, dopo aver annullato ben 2 set point, ribaltano l’inerzia del gioco e mettono in cascina il primo punto della gara.

Le etnee di coach Santino Sciacca accusano il colpo e nel secondo set vengono letteralmente travolte dalle giocate delle gialloblu, brave a rimediare qualche imperfezione del set precedente chiudendo il conto in appena venti minuti.

Nella terza e ultima frazione le padrone di casa provano a rimettere in discussione la gara riuscendo a tenere testa alle fasanesi sino al 15 pari. Ma Valentina Barbolini e compagne non sono in vena di sconti e con un finale strepitoso chiudono la gara portando a casa una meritatissima vittoria.

“Nel primo set siamo partiti un po’ contratti sia perché non riuscivamo a battere bene e anche perchè loro ci hanno messo tanta pressione approfittando al meglio dei nostri errori. Le ragazze però sono statebravissime a mantenere la calma nel momento decisivo del set soprattutto quando sul 23-19 sono state molto brave a ribaltare il set. Negli altri giochi abbiamo rimesso le cose a posto sia in battuta che a muro, tenendo a distanza un roster insidioso che temevamo e che invece siamo riusciti a gestire bene portando a casa un ottima vittoria pur non avendo giocato al cento per cento”, ha detto coach Paolo Totero analizzando il match.

Dopo questa vittoria le gialloblu del presidente Renzo Abete osserveranno il doppio turno di riposo imposto dal calendario. Occasione propizia per recuperare al meglio la condizione fisica di qualche atleta e prepararsi al meglio per il rusch finale di questo campionato di serie B1.

Hub Ambiente Teams Catania-Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3 (25-27/11-25/17-25)

Hub Ambiente Teams Catania: Mureddu, Caruso 4, Bosso 11, Pezzotti 3, Vescovo, Mugnaini, D’Arrigo, Palumbo 8, Anselmo 3, Maiorano 7, Locatelli, Cavallieri. All. Sciacca.

Pantaleo Il Podio Volley Fasano: Antonaci 10, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo 11, Rizzo, Barbolini 1, Morabito, Albano, Martilotti 17, Pisano, Soleti 17. All. Totero.

Arbitri: Gabriele Mantegna e Gabriele Mallia.

