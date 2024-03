Volley B1/F, PPV Fasano cerca la rivincita con Castellana Grotte

Torna la Serie B1 al Salvemini di Fasano. Le ragazze di coach Paolo Totero sono pronte per il rusch finale del campionato. Dopo ben due settimane di riposo imposto dal calendario, le gialloblù fasanesi ripartono ospitando lo Zero5 Castellana Grotte.

Gara complicata e sicuramente molto attesa dopo la rocambolesca debacle rimediata nella gara di andata dalle atlete del presidente Renzo Abete. Un match che lasciò l’amaro in bocca visto che Valentina Barbolini e compagne: arrivate a un solo punto dalla vittoria piena, furono rimontate in maniera incredibile dal Castellana, bravo a portare a casa la vittoria finale al tie-break.

Partita dal sapore di rivincita per le fasanesi, che in questi primi mesi del nuovo anno hanno trovato una coesione molto più efficace mettendo a segno un buon filotto di vittorie. Successi che hanno rilanciato in classifica la Pantaleo tornata a pieno titolo in corsa per un posto nei play off promozione.

”Fermarsi per diversi giorni non è mai positivo – afferma coach Paolo Totero –, ma in questo periodo di stop imposto dal campionato abbiamo potuto ricaricare le pile e soprattutto smaltire qualche acciacco. Abbiamo disputato diverse amichevoli per mantenere il ritmo gara e siamo ora pronti per rituffarci in campionato. Col Castellana sarà una gara difficile, anche loro sono cresciuti molto confermando imprevedibilità”.

Appuntamento alle 18.00 di sabato 16 marzo al palestrone Salvemini. Il match sarà arbitrato da Giuseppe Resta e Sara Galiuti.

