Volley C/F: Dinamo Molfetta a Brindisi per voltare pagina

Torna in campo la Dinamo CAB Molfetta in vista della seconda giornata dei playoff promozione. Dopo la sconfitta rimediata a Trepuzzi, la formazione allenata da coach Michele Drago è pronta a voltare immediatamente pagina.

Domenica 17 marzo, le ragazze in maglia arancio saranno impegnate in una nuova trasferta, questa volta in quel di Brindisi contro l’ASD Aurora Volley Brindisi alle ore 18,30 presso il Palazumbo. Per le ragazze della Dinamo è stata una settimana intensa, durante la quale è stata analizzata la partita di Trepuzzi, ma è stata l’occasione per concentrarsi sul nuovo metodo di lavoro predisposto da coach Drago.

E’ stato lo stesso tecnico molfettese a dirsi soddisfatto per come le ragazze avevano tenuto il campo. La prestazione di Trepuzzi ha permesso a coach Drago di focalizzare l’attenzione in allenamento su particolari situazioni in vista dell’insidiosa trasferta di Brindisi. Anche i salentini vengono dalla sconfitta interna rimediata dall’Amatori Bari e proveranno a cercare riscatto contro la Dinamo.

Fondamentale sarà, ancora una volta, l’approccio alla partita e la determinazione a partire dai primissimi minuti di gioco. Impegno casalingo per i ragazzi della Serie D Dinamo che saranno impegnati domenica 17 marzo alle ore 20 presso il PalaFiorentini di Molfetta contro la Polis Volley Corato.

