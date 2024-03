Volley A2/M, Turi si incarta nel derby con il Cus Bari

Pericoloso passo indietro nella prestazione e nel risultato per i biancoazzurri che escono sconfitti nel derby casalingo contro il CUS Bari complicando la propria corsa salvezza.

Se nel girone di ritorno la squadra di mister Spinelli aveva convinto sia per atteggiamento, per gioco e voglia di lottare contro Mastracci e soci fornisce la brutta copia di sé rivangando i fantasmi del girone di andata.

I biancorossi portano dalla loro il match con una buona prova in difesa ea muro; più concreti ed incisivi nei fondamentali di attacco e di battuta.

Battuta d’arresto inaspettata sotto diversi punti di vista per Buracci e compagni; in settimana ci sarà da analizzare i diversi aspetti negativi, il tempo e le opportunità si riducono.

Arrè Formaggi in campo con Manginelli al palleggio e Buracci opposto, Scio e Lomurno in banda, Taccone e Furio al centro, Dammacco libero. Il CUS risponde con D’Amicis-Fuentes a comporre la diagonale maggiore, El Moudden e Marrone laterali, Paradiso e Pennetta centrali, Russo libero.

Scio in pipe (2-2) annulla il primo break di Fuentes. Si vive sulle montagne russe, Marrone per l’8-11 mentre Furio stoppa Fuentes per l’11-11. Il CUS ci crede di più, Mastracci rileva l’infortunato El Moudden, capitalizzando gli errori locali sul 16-19 e sul 17-21. Lomurno prova a ricucire sul 21-22 ma non basta perché gli ospiti sono puntuali mentre i biancoazzurri no, 21-25 (fuori Lomurno).

I biancorossi rompono gli equilibri nel secondo parziale sul 7-10 ma Buracci dai nove metri azzera tutto, 11-11. Il canovaccio non cambia, qualche errore locale (12-14) mentre Mastracci si prende i suoi sul 14-18. La reazione turese non è coerente così il CUS chiudendo con il solito Mastracci sul 21-25.

Sempre Mastracci strappa in apertura sull’8-11 e l’Arrè Formaggi prova ad organizzare la risalita. Il break cresce sino al +5 (15-20) ma il tutto si riapre però sul 21-21. Il Turi mette la freccia ma spreca per un’incomprensione il possibile doppio sorpasso sul 22-21. Si decide ai vantaggi: chiamata invasione a rete del palletggiatore locale (24-25) e nell’azione successiva in contrattacco Mastracci firma il block out del 24-26.

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) vs SNS CUS BARI ASD 0-3 (21-19/ 21-25/ 24-26)

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano, Portoghese ne, Basile (L) ne, Lomurno 17, Taccone 4, Dammacco (L), Fortunato, Scio 11, Furio 4, Milillo, Petronella, Manginelli 1, Romano ne, Buracci 8. Allenatore: G. Spinelli.

nota: battute sbagliate 2, ace 1, muri vincenti 5, ricezione 60% (18%perfette), attacco 30%.

SNS CUS BARI SSD: Fuentes 11, El Moudden 1, Losole (L) ne, Ninivaggi ne, Palattella ne, Paradiso 5, D’Amicis 2, Lorusso, Pennetta 9, Marrone 13, Mancino ne, Mastracci 22, Russo (L) , Verrocca. Allenatore: C. Casulli.

nota: battute sbagliate 7, ace 3, muri vincenti 10, ricezione 50% (27%perfette), attacco 41%.

Arbitri: Andrea Morelli (Pescara) e Marzio Camiscia (Lanciano).

durata impostata: 26′; 28′; 29′.

