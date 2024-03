Volley A2/M, Castellana: a Ravenna l’ultima trasferta della stagione

Dal 17 dicembre 2023 al 17 marzo 2024, da Ravenna a Ravenna, dalla penultima del girone di andata alla penultima della stagione: tre mesi dopo, non è ancora tempo di bilanci per la Bcc Tecbus Castellana Grotte di coach Simone Cruciani, impegnata, a due giornate dal termine del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, in una lotta serratissima per la salvezza.

Domenica 17 marzo 2024 , nell’anticipo delle ore 16 , ultima trasferta stagionale, al Pala De Andrè, sul campo della Consar Ravenna , per i pugliesi che giocheranno la prima delle due “finali” da vincere per centrare l’obiettivo della permanenza in serie A2.

Pineto 26 punti, Aversa 23, Castellana Grotte 22 (avanti per il numero di vittorie complessive, 8), Reggio Emilia 22 (alle spalle con “soli” 6 successi stagionali) e Ortona 17: sono queste le squadre, per aritmetica, ancora coinvolte nella lotta salvezza. Pineto ha il turno più agevole: sarà di scena a Cantù contro una formazione già salva e fuori dalla zona playoff. Aversa e Castellana Grotte, in trasferta a Brescia e Ravenna, si sfideranno due squadre in lotta per conquistare punti preziosi per la migliore posizione possibile nella post season. Reggio Emilia e Ortona, invece, si incroceranno in uno scontro diretto che potrebbe anche emettere frasi definitive.

Tutti contro tutti, anche a distanza, con la Bcc Tecbus che ha ancora la possibilità di guardare solo a sé stessa e ai propri risultati. Una condizione, questa, determinata anche dalla crescita di prestazioni e risultati evidenziata nel girone di ritorno.

La Nuova Mater chiude il girone di andata con 9 punti. A oggi nella parte discendente del campionato sono 13 i punti già conquistati, nove di questi arrivati ​​proprio nelle ultime cinque giornate, ovvero nel periodo che ha dato alla Bcc Tecbus maggiore convinzione nel poter raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Ravenna, di certo, è un campo difficile: la Consar si è rilanciata proprio nello scorso weekend battendo Reggio Emilia, dopo quattro sconfitte consecutive tutte al tie break. La formazione allenata da Bonitta è a caccia di punti per difendere (o migliorare) il quarto posto al termine della stagione regolare. Castellana Grotte, dal canto suo, deve crederci per continuare a mantenere la propria posizione.

Sono undici i precedenti tra Ravenna e Castellana, con quattro successi pugliesi e sette affermazioni emiliane. Cinque i precedenti si confrontano in casa romagnola con la New Mater che non conquista una vittoria dal 2012 in serie A1 e addirittura dal 2009 in serie A2.

L’incontro sarà arbitrato da Stefano Nava di Monza e Antonio Mazzarà di Milano.

È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv .

Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

