Volley B/M: NVG Joyvolley, D’Elia ‘Nostro progetto va avanti’

Il campionato della NVG Joyvolley è finito con la regular season. Niente playoff per i biancoazzurri allenati da Nicola Coronelli che hanno concluso il girone H al terzo posto, fuori dalla zona promozione della serie B maschile di pallavolo.

Il verdetto era arrivato già alla penultima giornata con la sconfitta casalinga contro Grottaglie (ai playoff insieme alla capolista Galatone), ma la società del presidente Gianni D’Elia ha onorato fino all’ultimo la maglia e il campo vincendo l’ultima partita in trasferta a Gioia Sannitica contro Polisportiva Matese in quattro set (24-26, 25-21, 16-25, 21-25).

Presidente Gianni D’Elia, una vittoria inutile ai fini della classifica, ma la squadra ha dato comunque prova di carattere…

«Le vittorie non sono mai inutili. E’ vero, eravamo già fuori dai playoff, ma ai ragazzi avevo chiesto una dimostrazione di orgoglio e l’hanno dimostrata in campo. Chiudere con una vittoria la stagione è comunque un modo per sorridere nonostante la promozione non sia stata

raggiunta».

Quanto è amaro però questo sorriso?

«E’ amaro perché abbiamo fallito l’obiettivo che ci eravamo dati a inizio stagione e per il quale era stata costruita la squadra. Ma non è forzato: perché la voglia di andare avanti è sempre la stessa, anzi ancora più grande».

L’anno scorso la NVG è stata a un passo dalla A3 perdendo ai punti la finalissima contro Bari, quest’anno si è dovuta arrendere ancora prima…

«Come ho detto più volte negli ultimi giorni: siamo delusi, è evidente ed è inutile nasconderlo. Ma accettiamo il verdetto del campo e facciamo mea culpa su tutto quello che abbiamo sbagliato. E che non dobbiamo ripetere».

Quale futuro per questa società?

«Il nostro intento è sempre quello: riportare Gioia del Colle nella pallavolo che conta perché questa città per la sua storia e la sua tradizione merita un palcoscenico da serie A. Stiamo già lavorando per comprendere come andare avanti. Lo capiremo meglio nei prossimi giorni quando i campionati si concluderanno definitivamente con il verdetto dei playoff».

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp