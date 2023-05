Volley C/F: Dinamo Molfetta chiude la regular season al 6°posto

Una partita combattuta, accesa, incerta sino alla fine, nonostante avesse, invece, poco da dire in termini di classifica ed ambizioni future. Questo è stato il match disputato presso il Pala Fiori di Terlizzi tra ASD Zest e Dinamo CAB Molfetta, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia.

Così come all’andata, sono stati necessari cinque set per decretare la vittoria di una squadra sull’altra. A spuntarla, al tiebreak, è stata l’ASD Zest seppure con una gara interpretata con coraggio e determinazione dalle ragazze allenate dal coach Franco Marzocca.

Finisce le regular season con la Dinamo che centra la sesta posizione, agganciando il Turi a quota 46 punti, ma assicurandosi un miglior piazzamento per una classifica avulsa più favorevole. Una stagione condotta a ritmi alterni in cui rimane il ripianto di aver perso per strada punti importanti contro compagini assolutamente alla portata. D’altro canto, rimane, invece, la voglia, la passione e l’amore per una disciplina da parte di squadra e società: due aspetti importanti su cui continuare a progettare il futuro.

Il primo set inizia in pieno equilibrio, in cui le due squadre si affrontano a viso aperto senza riuscire a prevalere una sull’altra. E’ Parisi a portare la Dinamo in vantaggio sul 4-3 prima che la Zest non pareggi i conti e prenda il momentaneo comando delle operazioni portandosi +4 sulle avversarie.

Le ragazze in maglia arancio non si fanno schiacciare, rispondono colpo su colpo e accorciano le distanze grazie ai preziosi recuperi di D’Agostino e Ayroldi e agli attacchi vincenti di Cervelli e Parisi. Zest conduce e Dinamo insegue: tutto questo sino al 17-17 firmato da Panunzio.

E’ da quel momento che la Dinamo capovolge l’esito del set, rimonta e si porta a +2 sulle avversarie grazie agli ulteriori attacchi vincenti di Cervelli. E’ così che le ragazze in maglia arancio si aggiudicano il primo set sul risultato di 25-22.

Purtroppo non riesce la stessa rimonta nel secondo set, quando la Dinamo è costretta costantemente ad inseguire con un +5 in favore delle avversarie che resterà per quasi tutto il set. Abbattista sostituisce al palleggio D’Agostino, così come Sancilio prende momentaneamente il posto di Gambardella. Dentro anche il capitano Teresa Scianclepore. Errori sottorete della Dinamo favoriscono le terlizzesi che si aggiudicano il secondo set sul risultato di 25-17.

Il successivo è un set, invece, caratterizzato dal coraggio e dal carattere. La Dinamo si porta subito a + 3 sulle avversarie, contenendo alla perfezione i loro attacchi e rispondendo in modo concreto e ordinato. Gambardella e Cervelli portano la Dinamo sull’11-7, subendo, successivamente, il ritorno della Zest. Al momentaneo pari sull’11-11 segue il nuovo vantaggio Dinamo che sul 18-15 ci crede.

Grazie al servizio vincente di Sciancalepore e al muro Gambardella/Abbattista, la Dinamo fa suo il terzo set, aggiudicandoselo sul 25-19. Le due squadre sfoderano un quarto set spettacolare, incerto sino alla fine, ma che premia le terlizzesi. La Dinamo si porta subito in vantaggio sul 6-2/7-3, ma Zest risponde, accorcia le distanze portandosi sino al -1 dalle ragazze arancio. Il pari è raggiunto sul 14-14 e persiste sino al 16-16.

E’ da questo momento che alla Dinamo sfugge il controllo del set e si ritrova ad inseguire le padrone di casa addirittura sino al 24-24/25-25. Seguono attimi concitati tra le due squadre, ma a spuntarla sono le terlizzesi che si aggiudicano il quarto set sul 27-25. Un canovaccio simile a quello dell’andata con la gara che finisce al quinto set.

La differenza sta nel fatto che alla Dinamo non riesce l’impresa vista mesi fa al Pala Poli. L’equilibrio dura solo pochi minuti e sino al 4-4. Successivamente le terlizzesi dominano il set e dilagano portandosi sul 10-5. E‘ un momento difficile per la Dinamo a cui la rimonta non riesce. Il set si conclude sul 15-8 e l’ASD Terlizzi vince per 3-2 lasciando alla Dinamo quel punto che basta per chiudere la regular season al sesto posto.

Le dichiarazioni post match sono affidate alle parole del coach Franco Marzocca e del general manager Nico de Robertis. «La buona prestazione era nell’aria. Già negli allenamenti si notava. – ha commentato il primo -. Abbiamo meritatamente ottenuto il punto che ci permette di chiudere il campionato al sesto posto. Va bene così».

Più profonda l’analisi di de Robertis. «E’ stata una partita vera, entrambe le squadre hanno meritato di vincere, ma onore alla Zest che ha acquisito il diritto di partecipare ai playoff – ha affermato – Per quello che riguarda il bilancio della stagione, lo faremo tutti a bocce ferme, ma posso dire che il sesto posto era il nostro obiettivo minimo. Qualcosa in più sarebbe potuto arrivare se avessimo avuto maggiore coraggio e spregiudicatezza, ma va bene così. A fine match ho ringraziato tutte le ragazze per questa stagione. Non posso che essere fiero di loro. Adesso punto e capo: da lunedì – ha concluso il general manager della Dinamo – si inizia già a progettare la prossima stagione”.

Sorride la Prima Divisione Maschile della Dinamo CAB Molfetta che conquista Gara 1 dei playoff vincendo in casa 3-2 contro la Volley Academy SGR (parziali 25-20; 19-25; 16-25; 27-25: 15-12).

«È stata una vera e propria battaglia tecnica e mentale contro una squadra esperta e dotata sia tecnicamente che fisicamente – ha commentato il coach Fabio D’Agostino -. Siamo stati bravi a dare continuità e pressione al nostro servizio, cosa che ultimamente ci è molto mancata, ma che ha fatto la differenza nei momenti importanti. Dobbiamo sicuramente migliorare la tenuta mentale ed evitare i nostri soliti blackout che puntualmente ci mettono in difficoltà, ma sapere di poter contare su un gruppo squadra completo ed omogeneo come il nostro fa tanto. Ora ci prepariamo alla seconda “battaglia” a San Giovanni Rotondo sapendo che ci sarà da combattere punto su punto, ma questo gruppo ha dimostrato ancora oggi di saper soffrire e reagire».

La sfida continua: domenica 14 maggio va in scena Gara 2 sempre tra Dinamo CAB Molfetta e Volley Academy SGR in programma a San Giovanni Rotondo alle ore 19.

ASD Zest-Dinamo CAB Molfetta 3-2 (22-25; 25-17; 19-25; 27-25;15-8)

Dinamo CAB Molfetta: D’Agostino (palleggiatrice) – Cervelli (opposto) – Lazzizzera / Gambardella (centrali) – Parisi / Panunzio (schiacciatrici) – Ayroldi(libero). All. Marzocca.

ASD Zest: Gagliardi (palleggiatrice) – Dominko (opposto) – Di Leo/Romano (centrali) – Altamura / Da Pisa (schiacciatrici) – De Nicolo (libero). All. De Chirico.

