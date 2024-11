Volley A3/M, Lagonegro a Modica per provare a invertire la rotta

Domenica 17 novembre la Rinascita Volley Lagonegro torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A3, affrontando in trasferta l’Avimecc Modica. La sfida, in programma al PalaRizza alle 16, rappresenta un banco di prova importante per la squadra di coach Pino Lorizio, desiderosa di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione complicato.

Obiettivo riscatto per entrambe le squadre

Anche i siciliani, guidati da Enzo Di Stefano, cercano un’inversione di rotta: ultimi in classifica con un solo punto, puntano sul supporto del pubblico di casa e su un organico ricco di esperienza. In cabina di regia c’è il brasiliano Pedro Luiz Putini, mentre l’opposto William Padura Diaz porta con sé la solidità di una carriera da veterano della Serie A. In banda spiccano Stefano Chillemi, Riccardo Capelli e il giovane Francesco Barretta (classe 2005), mentre al centro Andrea Raso, Daniele Buzzi e Massimiliano Matani completano il reparto. Il libero è il classe ’86 Vincenzo Nastasi.

Le parole di coach Lorizio e il debutto di Sperotto

“Affronteremo Modica con determinazione, senza pensare alla classifica”, ha dichiarato Lorizio alla vigilia. La squadra potrà contare sul recente innesto di Lorenzo Sperotto, palleggiatore proveniente da Palmi, pronto a dare un contributo importante già dalla gara contro i siciliani. “Lorenzo porterà esperienza in un ruolo fondamentale. Ora spetta a noi rimetterci in corsa”, ha sottolineato il tecnico.

Numeri e statistiche a favore dei lucani

Nonostante le difficoltà, i numeri sorridono ai biancorossi: 343 punti complessivi contro i 227 di Modica, con un netto vantaggio anche negli attacchi vincenti (276 a 191) e nei muri (52 a 24). Tuttavia, la classifica rimane al momento un tabù: “Non possiamo permetterci di pensarci – avverte Lorizio –. Il nostro focus è solo sul presente”.

Diretta streaming e arbitri della gara

La partita sarà diretta dai signori Fabio Sumeraro e Matteo Mannarino e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della LegaVolley Serie A.

