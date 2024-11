Volley A/M, Prisma Taranto: sonora sconfitta con Cisterna

Cisterna non lascia scampo alla Gioiella Prisma Taranto, imponendosi con un netto 3-0 in una gara dominata dai padroni di casa. L’equilibrio iniziale dura poco, con il primo set che vede Cisterna prendere il largo grazie a una ricezione incerta degli ionici e agli attacchi vincenti di Faure e Ramon. Il parziale si chiude 25-16.

Nel secondo set, Taranto trova maggiore continuità, anche grazie all’ingresso di Held su Lanza. Gironi prova a tenere i suoi in partita (23 punti totali per lui), ma Cisterna è più concreta nei momenti decisivi. Il parziale termina 26-24, con Nedeljkovic che chiude ai vantaggi.

Il terzo set segue un copione simile al primo: un brutto avvio in ricezione per Taranto permette a Cisterna di prendere il controllo. Gli ionici riescono a reagire, ma gli errori finali in attacco spianano la strada ai padroni di casa, che chiudono 25-20. MVP della partita è Baranowicz, impeccabile in regia, mentre l’opposto Faure spicca con 17 punti.

Le parole di Tim Held

“Era importante portare a casa qualcosa, ma oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto emotivamente e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Cisterna è stata superiore in battuta e in attacco, mentre noi siamo mancati in lucidità nelle situazioni chiave. Sono contento di essere entrato in campo, ma dobbiamo migliorare, soprattutto nelle partenze”.

CISTERNA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0

(25-16, 26-24, 25-20)

Cisterna: Baranowicz-Faure, Bayram-Ramon, Diamantini-Nedeljkovic, liberi Pace e Fanizza.

Taranto: Zimmermann-Gironi, D’Heer-Alonso, Lanza-Hofer, libero Rizzo.

Statistica e durata

Cisterna Volley: Faure 17, Ramon 12, Nedeljkovic 8, Baranowicz 2.

Taranto: Gironi 23, Held 8, Hofer 4, Alonso 4.

Durata set: 23’, 28’, 26’. Totale: 77 minuti.

Cisterna si conferma squadra solida e concreta, lasciando Taranto a mani vuote e con molti aspetti su cui lavorare in palestra.

