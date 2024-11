Volley B1/F, lunga trasferta a Modica per la PPV Fasano

Dopo la brillante vittoria con il Casal dei Pazzi a Roma, la PPV Fasano di coach Paolo Totero si prepara per la quarta trasferta consecutiva. Questa volta, la sfida è a Modica, dove affronteranno il PVT nella sesta giornata del girone d’andata del campionato di Serie B1, girone D.

Le avversarie, allenate da coach Marco Relato, sono neopromosse in categoria e attualmente occupano la settima posizione in classifica con 8 punti, frutto di un buon inizio di campionato con dirette concorrenti per la salvezza. Il roster siciliano può contare su giocatrici di esperienza come la palleggiatrice Michela Brioli, il centrale Sabrina Lucescul e il libero Elena Ferrantello.

Coach Totero analizza la sfida: “La prima insidia è il lungo viaggio fino a Modica, che potrebbe influire sul fisico delle atlete. Tuttavia, abbiamo già gestito bene trasferte impegnative in passato. Dal punto di vista tecnico, il Modica è una squadra temibile, al pari delle altre avversarie affrontate finora. Siamo concentrati per esprimere al meglio il nostro gioco e affrontare questa sfida con determinazione”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 17 presso la Struttura Geodetica di via Fabrizio, Modica. La gara sarà diretta dagli arbitri Sabrina Grasso e Aurora Pagliocca.

