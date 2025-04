Volley B1/F, Pantaleo Fasano: una brusca battuta d’arresto

Brusca battuta d’arresto per la Pantaleo Podio Volley Fasano, sconfitta per 3-0 sul campo della Iannino Volley Santa Teresa, nella 23ª giornata del Girone D di Serie B1. Le siciliane, alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza, hanno sfoderato una prestazione impeccabile, approfittando anche di un calo evidente delle fasanesi, apparse meno brillanti del solito e prive dell’opposto Irene Botarelli, tenuta precauzionalmente a riposo.

Gara in salita per Fasano

Il primo set ha visto le padrone di casa partire con grande aggressività, approfittando della partenza lenta della Pantaleo per chiudere il parziale sul 25-16. Nel secondo set le ragazze di coach Totero hanno accennato una reazione: sotto nel punteggio, sono riuscite a risalire fino al 18 pari, ma qualche errore di troppo nella fase decisiva ha permesso alla Iannino di piazzare l’allungo decisivo (25-21). Più netto il divario nel terzo parziale: le messinesi hanno dominato sin dall’inizio, chiudendo 25-19 e conquistando tre punti d’oro che valgono la salvezza matematica.

Il commento della dirigenza

A fine gara il direttore sportivo Micaela Cofano ha analizzato con lucidità la sconfitta: «Abbiamo avuto un calo di attenzione che ci è costato caro. Loro erano più motivate, si giocavano la salvezza e hanno meritato. Noi dobbiamo ricordare chi siamo: siamo primi in classifica, qualificati per la Coppa Italia e in corsa per i play-off. Non possiamo permetterci distrazioni».

La classifica e il momento

Nonostante il ko, Fasano resta in vetta con 48 punti, davanti a Star Volley Bisceglie (40) e Modica (39). La Iannino, invece, sale a quota 28 punti, guadagnando la permanenza in categoria con una giornata d’anticipo.

Tabellino del match

Iannino Volley Santa Teresa-Pantaleo Podio Fasano 3-0

(25-16, 25-21, 25-19)

Pantaleo Fasano: Maiorano 3, Mearini 7, Negro 3, Campana 3, Vinciguerra 5, Martilotti 11, Soleti 3. All. Totero.

Iannino Santa Teresa: Salvestrini 16, Bertiglia 16, Marsengo 10, Agbortabi 5, Iacona 4, Anello 3. All. Vigano.

Arbitri: Gabriella Notaro e Stefano Adornato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author