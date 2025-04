Volley C/M, Frascolla Taranto: “Momento complicato, ma stiamo reagendo”

Non è un momento semplice per la Frascolla Taranto, reduce da due pesanti sconfitte per 3-0 negli scontri diretti con Castellana e Fasano. Ma la squadra ionica è pronta a rialzarsi e proverà a farlo già nella prossima sfida contro il fanalino di coda Ruffano, come conferma il giovane palleggiatore classe 2005 Lorenzo Simeone.

Simeone: “Momento complicato, ma stiamo reagendo”

“È un periodo complicato dal punto di vista psicologico – ammette Simeone – stiamo cercando di lavorare con intensità per affrontare al meglio il rush finale. Ci manca concretezza nei momenti decisivi dei set, e su questo ci stiamo concentrando in palestra”.

Obiettivo Ruffano: vietato sbagliare

Domenica la Frascolla farà visita al Ruffano, formazione già battuta all’andata per 3-1: “Sappiamo che in casa vorranno riscattarsi e fare punti – aggiunge Simeone – dovremo imporre il nostro gioco sin da subito per non lasciare spazio a sorprese”.

Ultime gare decisive in vista dei play-out

Con la salvezza ancora tutta da conquistare, Simeone sottolinea l’importanza di questo finale di stagione: “Serve la voglia di vincere anche contro le squadre più forti. Ogni punto può essere fondamentale, soprattutto in ottica play-out”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author