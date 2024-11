Volley C/M: Frascolla Taranto, un inizio in salita

La Frascolla Taranto, squadra giovane e ambiziosa, sta affrontando un inizio complicato nel campionato di Serie C. Dopo tre giornate, i primi punti in classifica si fanno ancora attendere. A fare il punto è Nunzio Di Sabato, classe 2005, uno dei volti emergenti della formazione tarantina.

Bilancio di inizio stagione

“Non è stato l’inizio che speravamo – ammette Di Sabato -. Avremmo potuto fare meglio, ma stiamo cercando di adattarci al livello di un campionato impegnativo. Personalmente sono soddisfatto per i progressi personali, anche se so di poter migliorare. Il gruppo, però, sta lavorando con determinazione e la coesione sta crescendo, un elemento fondamentale per affrontare il resto della stagione”.

Obiettivi personali e di squadra

“Il mio obiettivo è continuare a migliorare per diventare un punto di riferimento per la squadra sia in attacco che in difesa – spiega il giovane talento -. Voglio dare il massimo per raggiungere traguardi collettivi, mantenendo sempre alta la concentrazione e la motivazione”.

La sfida della Serie C

“È un campionato estremamente competitivo e imprevedibile – sottolinea Di Sabato -. Ogni partita è una battaglia, ma proprio questa difficoltà rende il campionato affascinante e stimolante. Non ci sono momenti per abbassare la guardia”.

Verso la sfida con il Galatina

Guardando alla prossima gara con il Galatina, il difensore avverte: “Loro sono una squadra tosta e ben organizzata, ma con concentrazione e determinazione possiamo far valere le nostre qualità. Dovremo lottare su ogni pallone e giocare con intensità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author