Matera, ministro Piantedosi partecipa al comitato per l’ordine e la sicurezza

MATERA – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato in Prefettura a Matera al comitato provinciale materano per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Cristina Favilli. Conclusi i lavori del Comitato, il ministro dell’Interno si recherà al Comune di Accettura, dove prenderà parte a una cerimonia nell’Auditorium, durante la quale il Sindaco e l’Amministrazione comunale gli conferiranno la cittadinanza onoraria, ad Accettura Piantedosi ha vissuto un breve periodo della sua vita.

