Volley C/F, Dinamo Molfetta: con l’Amatori Bari per ripartire

Ripartire dopo la sconfitta contro Cerignola e soprattutto ritrovare un gioco più solido e continuo: è questo l’obiettivo dichiarato da coach Susanna Sciancalepore per la sua Dinamo CAB Molfetta, impegnata sabato sera alle 20.30 al Pala Poli contro l’Amatori Volley Bari.

La settimana di allenamenti è stata intensa, mirata a restituire fiducia a una squadra che ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli, come dimostrano i primi set vinti contro Turi e Cerignola. Tuttavia, i cali di concentrazione hanno penalizzato il rendimento complessivo, un problema su cui il team sta lavorando con determinazione.

L’avversaria di turno, l’Amatori Volley Bari, si presenta come una delle squadre più in forma del campionato. Guidata da coach Fabio Addati, la formazione barese ha conquistato cinque vittorie nelle prime cinque giornate, due delle quali al tie-break, e occupa attualmente il terzo posto in classifica.

La sfida si preannuncia complicata, come sottolineato anche da Elettra Gambardella nell’intervista pre-partita: «Dopo il match contro Cerignola, abbiamo analizzato a fondo i nostri errori. Dopo un buon primo set, ci siamo disunite e abbiamo perso coesione. Siamo una squadra con il potenziale per affrontare chiunque, ma dobbiamo unirci di più. Sabato contro Bari sarà un match difficile, ma vogliamo ripartire dagli errori per fare meglio».

La Dinamo è chiamata a dimostrare carattere e determinazione per fronteggiare un’avversaria ostica, in un incontro che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione.

