Conte a Taranto per gran finale campagna elettorale del M5S

Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, sarà nuovamente a Taranto venerdì 23 maggio per una giornata dedicata alla cittadinanza e al confronto sul futuro economico, politico e sociale della città.

A darne notizia è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, che ha sottolineato come la visita di Conte rappresenti “la conferma dell’impegno costante del MoVimento sul territorio, a fianco della comunità ionica”.

La giornata si aprirà alle ore 17.00 allo Sportello del Cittadino del M5S, in Piazza Tedesco 2 nel quartiere Paolo VI, per un incontro con cittadini e attivisti.

A seguire, doppio appuntamento in centro città: alle 19.00, Conte visiterà l’Università di Medicina di Taranto, struttura nata nell’ambito del Cantiere Taranto promosso durante il Governo Conte II, alle 20.30 comizio conclusivo della campagna elettorale del M5S in Piazza della Vittoria, dove interverrà anche la candidata sindaca Annagrazia Angolano, sostenuta dal Movimento per la corsa a Palazzo di Città.

Il M5S definisce l’iniziativa “un momento di confronto politico costruttivo, ma anche una festa di partecipazione e cittadinanza attiva”, invitando i cittadini a partecipare numerosi all’evento.

