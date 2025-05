Iaia (FdI): “Nessun definanziamento per la linea Taranto-Battipaglia”

Il deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Solo una rimodulazione, i cantieri sono salvi. Governo Meloni attento al territorio tarantino”

“Nessun definanziamento per la linea ferroviaria Taranto-Battipaglia, ma una misura di salvaguardia per garantire la realizzazione dell’opera”. Così l’onorevole Dario Iaia, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, interviene per smentire le voci circolate nelle ultime ore circa un presunto taglio ai finanziamenti previsti.

Secondo quanto spiegato dal parlamentare, l’intervento rientra in una rimodulazione dei fondi: il progetto è stato spostato dal PNRR al Contratto di Programma di RFI, evitando così il rischio di sanzioni legate ai tempi stretti imposti dal Piano europeo.

“L’opera sarà completata e i cantieri non si fermeranno – ha sottolineato Iaia -. Questa scelta, come già avvenuto in altri casi, consente di preservare risorse preziose per il territorio”.

Il deputato ha citato esempi concreti di attenzione da parte del Governo Meloni nei confronti del territorio ionico, come gli investimenti per i Giochi del Mediterraneo, il Tecnopolo del Mediterraneo, e l’impegno continuo per l’ex Ilva e il suo indotto.

“Taranto è al centro delle politiche del Governo, con interventi concreti come mai accaduto in passato con i governi di centrosinistra”, ha aggiunto Iaia attaccando le opposizioni che, a suo dire, “diffondono allarmi infondati e privi di riscontro”.

“Ringrazio chi ha sollevato l’attenzione sul tema, ma ribadisco che il Governo e la maggioranza mantengono alta la vigilanza su Taranto e sulla sua provincia, con serietà e responsabilità”, ha concluso.

