Volley B1/F, Star Bisceglie sul campo del fanalino di coda Pescara

La Star Volley Bisceglie si prepara alla trasferta in Abruzzo con un obiettivo chiaro: conquistare il quarto successo consecutivo. La squadra di coach Marco Breviglieri sarà impegnata sabato 16 novembre, alle ore 18, al PalaRoma di Montesilvano contro il Pescara, fanalino di coda del girone D della Serie B1 femminile. Un avversario apparentemente in difficoltà, ma da non sottovalutare, pronto a giocarsi tutte le carte per risollevare una stagione iniziata in salita.

Nerofucsia in cerca di conferme

Dopo le esaltanti vittorie contro Marsala, Santa Teresa di Riva e Modica, Torre e compagne puntano a consolidare il loro momento positivo, dimostrando ancora una volta di poter competere ai massimi livelli del raggruppamento. “Pian piano stiamo trovando equilibrio e fiducia per diventare una squadra ancora più forte”, ha dichiarato la schiacciatrice Ashley Adubea, sottolineando il lavoro svolto in settimana per preparare al meglio questa sfida.

Occhio al Pescara

Nonostante la classifica deficitaria, il team pescarese ha mostrato segnali di ripresa, conquistando il primo set stagionale nella sfida contro Torre Annunziata. Le principali minacce saranno rappresentate dalla palleggiatrice Ilaria Michelini e dalla centrale Domiziana Mazzoni, colonne portanti della formazione allenata da Luisa Fusco.

Direzione arbitrale e copertura mediatica

L’incontro sarà arbitrato da Fabio Paris e Lorenzo De Luca. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook del club abruzzese, con aggiornamenti puntuali anche sugli account social della Star Volley Bisceglie. Inoltre, il servizio di live scoring sul sito federvolley.it permetterà di monitorare in tempo reale l’andamento della gara.

Una sfida dal risultato tutt’altro che scontato, con la Star Volley Bisceglie determinata a continuare la sua scalata e il Pescara deciso a invertire la rotta.

