Volley A3/M, Castellana Grotte a Ortona per invertire il trend esterno

La BCC Tecbus Castellana Grotte, allenata da coach Giuseppe Barbone, si prepara ad affrontare un’importante trasferta sul campo della Sieco Service Ortona nella sesta giornata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile.

Reduci da due successi interni contro Campobasso e Sabaudia, e con un bilancio di due sconfitte esterne a Gioia del Colle e Sorrento, i pugliesi occupano il sesto posto in classifica con 7 punti. A loro vantaggio, l’aver già osservato il turno di riposo e la consapevolezza di un percorso di crescita costante.

Dopo la convincente vittoria casalinga contro Sabaudia, l’obiettivo è chiaro: conquistare la prima affermazione esterna della stagione. Tuttavia, la trasferta si annuncia insidiosa: Ortona, guidata da Denora Caporusso, è imbattuta in casa con due vittorie al tie-break e reduce da tre successi consecutivi.

Tra i protagonisti del momento, il giovane palleggiatore classe 2005 Stefano Cappadona, prodotto dell’Accademia del Volley Giovanile di Puglia, ha dichiarato: “La vittoria contro Sabaudia ci ha dato grande entusiasmo. Ora vogliamo continuare a crescere e dimostrare sul campo di Ortona la nostra determinazione.”

La sfida tra Ortona e Castellana Grotte ha un lungo passato in Serie A2, con 10 precedenti che vedono i pugliesi avanti per 8 vittorie a 2. Tuttavia, sarà il primo incrocio in Serie A3, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 novembre 2024 alle ore 18 al Palasport Comunale di Ortona. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

