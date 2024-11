Volley A/M, Prisma Taranto sfida Cisterna: in palio punti pesanti

Alle 20.30 di sabato 16 novembre, la Gioiella Prisma Taranto e Cisterna si sfideranno in un match che si preannuncia avvincente e cruciale per entrambe le squadre. Cisterna arriva in ottima forma, con due vittorie in casa con Padova e in trasferta a Modena, intervallate da una sconfitta con Milano, a dimostrazione della solidità e competitività della squadra.

Il coach Guillermo Falasca schiererà un roster ben equilibrato: Baranowicz in cabina di regia, sostenuto dall’opposto Théo Faure, attualmente tra i migliori realizzatori del campionato con 28 punti nell’ultima gara. A completare il sestetto, Nedeljković e Diamantini al centro, Bayram e Ramón come schiacciatori, e Pace nel ruolo di libero.

Gioiella Prisma Taranto, che segue Cisterna a una sola lunghezza in classifica, cercherà riscatto dopo la sconfitta con Perugia, mettendo in campo la grinta e la determinazione viste nel finale di gara con i campioni umbri. La squadra punta a recuperare terreno, consapevole della propria competitività, avendo vinto entrambi gli scontri con Cisterna nella scorsa stagione.

Il libero Marco Rizzo si è detto fiducioso: “La squadra arriva bene all’appuntamento con Cisterna. Siamo tornati in palestra carichi e pronti a preparare al meglio questa partita, che è importante per entrambe le formazioni. Dobbiamo pensare alla nostra parte della rete ed esprimere il miglior gioco possibile. Ci saranno anche dei tifosi che ci seguiranno, e la loro presenza è fondamentale. Vogliamo regalare loro e alla Società una bella soddisfazione.”

PRECEDENTI: 2 (entrambi a favore di Cisterna)

EX: Nessuno

Arbitri: Cesare Stefano e Cavalieri Alessandro Pietro

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Moretti Nicolina

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e in streaming su VBTV.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author