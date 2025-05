Liquami a Santa Maria al Bagno, si attende l’Arpa

Resta almeno fino a dopodomani il divieto di balneazione e di pesca fino a 500 metri dalla costa. Saranno i risultati dei prelievi eseguiti da Arpa poi a stabilire se sarà sufficiente o se ci vorranno altri giorni di divieto precauzionale. A Santa Maria al Bagno il fiume di liquami che si è riversato prima in strada e poi in mare è stato quasi del tutto ripulito. L’ultimo intervento da parte della ditta incaricata dal

Comune effettuato in mattinata dovrebbe essere quello definitivo. Secondo quanto si è appreso a creare il danno sarebbe stato un mezzo che stava effettuando alcuni

lavori sulla rete elettrica per conto di Enel. Durante le manovre è stato urtata e rotta una condotta in acciaio da cui transitano tutti i liquami di Santa Maria al

Bagno. Il tutto è avvenuto nel tratto vicino

alle Quattro Colonne, un’area di particolare attrattività turistica e anche una zona residenziale. Il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha emanato l’ordinanza di divieto di balneazione e pesca almeno fino al 22 maggio. Poi si vedrà. Intanto si sta valutando la possibilità di rivalersi sia sul piano del risarcimento in sede civile sia, sul piano penale, per verificare profili di responsabilità per il danno ambientale

