Matera, Magi (+Europa) a sostegno del referendum sulla cittadinanza

MATERA – Nella Piazzetta Pascoli a Matera, Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del comitato “Referendum Cittadinanza” ha tenuto questa mattina un incontro pubblico a sostegno del referendum previsto per l’8 e 9 giugno prossimi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questa consultazione democratica.

Il referendum propone di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per poter richiedere la cittadinanza italiana. “Questa modifica – ha affermato Magi – rappresenterebbe un passo significativo verso l’inclusione e la parità di diritti per circa 2,5 milioni di persone che vivono, lavorano e contribuiscono alla crescita del nostro Paese, ma che attualmente non possono partecipare pienamente alla vita politica e sociale italiana. Inoltre, la proposta prevede che la cittadinanza acquisita venga automaticamente trasmessa ai figli minorenni, favorendo l’integrazione delle nuove generazioni”.

La consultazione referendaria si terrà in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle 15:00. Perché il referendum sia valido, è necessario che l’affluenza superi il 50% più uno degli elettori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author