Calcio, Audace-Barletta: trattativa in stallo, non c’è ancora intesa

Non è ancora arrivato il tanto atteso via libera all’intesa tra Marco Arturo Romano, presidente del Barletta, e una delegazione dirigenziale dell’Audace Barletta, in vista di un possibile ingresso di questi ultimi nella compagine societaria biancorossa che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

L’incontro, svoltosi nel pomeriggio di martedì 20 maggio, non è riuscito a colmare le distanze tra le parti. Pur mantenendo un clima collaborativo, i protagonisti della trattativa non hanno ancora trovato un punto d’equilibrio sulle condizioni per un accordo condiviso.

Secondo indiscrezioni, i nodi da sciogliere riguarderebbero aspetti economici e gestionali, che richiedono ulteriori confronti per essere definiti in modo soddisfacente per entrambi i fronti. Le trattative, dunque, proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di evitare che il dialogo si areni.

Nonostante l’impasse attuale, si attende un possibile sviluppo decisivo già entro la giornata di mercoledì, quando potrebbe emergere un segnale chiaro sull’esito della trattativa: accordo definitivo o rottura.

La sensazione è che ci sia ancora la volontà di arrivare a un’intesa, ma sarà necessario un ulteriore sforzo per trovare una sintesi che consenta l’integrazione tra le due realtà cittadine.

