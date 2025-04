Stretta del Governo contro le frodi alimentari

Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, ha annunciato un nuovo pacchetto di misure contro l’Italian Sounding e le frodi nel settore agroalimentare. Durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, Lollobrigida ha illustrato l’approvazione di un provvedimento legato alla Legge di Bilancio, che introduce importanti novità normative.

Tra le principali misure previste figurano l’introduzione di tre nuovi reati specifici, l’aumento della trasparenza nelle regole della distribuzione, sanzioni proporzionate al fatturato delle aziende coinvolte e il riconoscimento formale della cabina di regia per i controlli nel settore.

“Vogliamo semplificare la vita agli operatori onesti e applicare tolleranza zero verso chi non rispetta le regole”, ha dichiarato il ministro, sottolineando l’importanza di proteggere il made in Italy e i consumatori da pratiche scorrette.

