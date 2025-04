Tragedia nel Tarantino: Paolo muore nel giorno del suo compleanno

Una notte di festa si è trasformata in tragedia sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino.

Quattro giovanissimi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 5 e 6 aprile, mentre rientravano da una serata in un locale. Tra loro anche Paolo Marangi, 19 anni di Sava, morto proprio nel giorno del suo compleanno: era nato il 6 aprile 2009.

Con lui hanno perso la vita Giovanni Massaro, 23 anni di Torricella e conducente della Fiat Idea su cui viaggiavano anche Giorgia e Anita, entrambe 16enni, rispettivamente di Torricella e Manduria. I quattro amici stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata a Taranto.

L’incidente si è verificato all’uscita di una curva, nei pressi della centrale Enel di Lizzano. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo: due dei ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono stati estratti dai vigili del fuoco tra le lamiere della vettura accartocciata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Manduria, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Taranto, che sta cercando di ricostruire la dinamica del drammatico schianto.

Una comunità sotto shock, sconvolta dalla perdita di quattro giovanissime vite spezzate all’improvviso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author