Tragedia nel Tarantino: lutto cittadino a Torricella, Sava e Manduria

Torricella, Sava e Manduria piangono le quattro vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile sulla provinciale 110, nel territorio di Lizzano, in provincia di Taranto. In segno di dolore e cordoglio, i sindaci delle tre comunità hanno proclamato il lutto cittadino disponendo il rinvio di tutti gli eventi previsti per domenica 6 aprile.

A perdere la vita nell’impatto sono stati Giovanni Massaro, 23 anni, originario di Torricella e conducente della Fiat Idea, la 16enne Giorgia Narducci, anche lei di Torricella, Anita Di Coste, 16 anni di Manduria, e Paolo Marangio, 19enne di Sava. Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata a Taranto.

L’auto è uscita di strada all’altezza di una curva, nei pressi della centrale Enel di Lizzano, ribaltandosi e finendo contro un albero. L’impatto è stato devastante: due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati estratti dai vigili del fuoco.

Allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Manduria e Lizzano, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La Procura di Taranto ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

