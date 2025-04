Balvano, investe il sindaco che non aveva assunto il figlio: arrestato 81enne

BALVANO – È stato condannato agli arresti domiciliari un uomo di 81 anni di Balvano che il 23 marzo scorso ha volutamente investito il sindaco del Comune in Provincia di Potenza, Ezio Di Carlo. Alla base del gesto un nutrito astio dell’ottantenne nei confronti del primo cittadino che non avrebbe assunto il figlio dell’anziano dopo un breve periodo di prova in cui era stato impiegati come autista comunale. E così l’uomo – accusato di tentato omicidio – è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, gli investigatori hanno ricostruito che l’anziano ha volontariamente investito Di Carlo che stava attraversando la strada dopo essere uscito dal suo studio medico, essendo chiara la dinamica dell’investimento in quanto i rilievi dei Carabinieri hanno accertato l’assenza di segni di frenata e la violenta sterzata verso il sindaco. Subito dopo il sindaco è stato trasportato all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove è stato riscontrato un severo trauma cranico commotivo e traumi vari. Dopo le dimissioni il primo cittadino si è detto dispiaciuto dell’accaduto affermando che tali eventi non dovrebbero mai accadere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author