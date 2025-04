Volley A3/M: Lagonegro sogna la finale playoff, ma c’è l’ostacolo Cagliari

L’attesa è finita. La Rinascita Volley Lagonegro è pronta per il debutto nella semifinale dei Playoff A3 Credem Banca. Domenica 6 aprile, al Palasport di Villa d’Agri andrà in scena Gara 1 contro il CUS Cagliari, con fischio d’inizio alle 18:00.

Dopo il successo nei quarti di finale contro l’Avimecc Modica, i ragazzi di coach Waldo Kantor si apprestano ad affrontare per la prima volta una squadra del Girone Bianco. Si tratta infatti di un esordio assoluto nella storia del club contro la formazione sarda, che ha conquistato la semifinale superando a sorpresa la corazzata San Donà di Piave con un doppio 3-1.

Cagliari, la rivelazione dei playoff

Guidato da Lorenzo Simeon, il CUS Cagliari è la vera rivelazione di questi playoff. Ottava nella regular season, la formazione sarda ha saputo ribaltare i pronostici eliminando la favorita del girone. Un roster solido, con un mix ben bilanciato di esperienza e gioventù: Ciardo e Biasotto formano una diagonale di qualità, mentre Menicali (miglior muratore della A3) è un punto di riferimento al centro. In banda spazio all’esperienza di Marinelli e Gozzo, con Rascato e Galdenzi pronti a subentrare.

Kantor: “Partita difficile, ma siamo pronti”

«Cagliari è una squadra forte, ha eliminato con merito una delle favorite alla promozione – ha dichiarato coach Kantor –. Noi ci siamo preparati a dovere, siamo carichi e consapevoli che per vincere serviranno sacrificio, intensità e qualità. Abbiamo studiato i nostri avversari: conosciamo punti di forza e debolezze. È un confronto impegnativo, ma vogliamo continuare a sognare».

Squadra in forma e pubblico vicino

La Rinascita arriva a questa semifinale in ottime condizioni, sia fisiche che mentali. «Il gruppo è unito e motivato – ha aggiunto il tecnico –. I ragazzi hanno voglia di giocare e dare tutto per conquistare una vittoria davanti al nostro pubblico». Il Palasport di Villa d’Agri si preannuncia sold out, a conferma del forte legame tra squadra e tifoseria.

Solidarietà con ANT

Durante la serata, spazio anche alla solidarietà: in collaborazione con la Fondazione ANT Italia ONLUS, sarà possibile sostenere l’assistenza domiciliare ai malati oncologici con l’acquisto di uova di Pasqua solidali. La partita sarà diretta da Eleonora Candeloro e Deborah Proietti. Diretta streaming gratuita a partire dalle 17:50 sul canale YouTube ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.

