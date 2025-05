Schianto frontale sulla Potenza-Melfi: morta una donna

Incidente mortale sulla Potenza-Melfi, nei pressi dell’uscita di Rapolla. Uno scontro frontale tra due autovetture in cui una donna ha perso la vita e un’altra persona, rimasta ferita, è stata trasportata in codice giallo al San Carlo. Intervenuta anche un’eliambulanza. Al momento la strada è chiusa in tutti e due i sensi di marcia. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia stradale.

