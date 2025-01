Volley A3/M, Castellana Grotte ritrova il sorriso: battuta Ortona

Finalmente una gioia per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che nella 17a Giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca torna al successo dopo una lunga serie di sconfitte. Al Pala Grotte, la formazione allenata da Giuseppe Barbone supera la Sieco Service Ortona per 3-1 (24-26, 25-7, 27-25, 25-21) al termine di un match combattuto durato quasi due ore.

Un risultato che, pur non cambiando significativamente la classifica – con il quant’ultimo posto ancora distante otto punti – rappresenta una vera boccata d’ossigeno per il morale della squadra. La prestazione corale della New Mater ha brillato con ben cinque giocatori in doppia cifra, 17 muri di squadra, 11 ace e pochi errori, dimostrando determinazione e compattezza.

La partita

Dopo un primo set equilibrato e perso ai vantaggi (24-26), Castellana domina il secondo parziale con un netto 25-7, trascinata da Casaro e Ciccolella. Nel terzo set, giocato punto a punto, la squadra pugliese riesce ad imporsi per 27-25 grazie al contributo decisivo di Iervolino. Nel quarto set, nonostante i tentativi di Ortona, Castellana chiude i conti con un 25-21 che sancisce la vittoria.

Giuseppe Barbone, coach di Castellana Grotte, ha commentato con soddisfazione: “Ho chiesto ai ragazzi di divertirsi e di dimostrare il loro valore. Questa vittoria è il frutto della loro reazione. Ora ci aspettano solo finali e dobbiamo continuare a lavorare duramente per fare punti”.

Con questa prestazione, la Bcc Tecbus Castellana Grotte lancia un segnale importante: la lotta per la salvezza è ancora aperta, e il morale ritrovato potrebbe essere l’arma in più per affrontare le prossime sfide.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Sieco Service Ortona 3-1

24-26 (29’), 25-7 (18’), 27-25 (37’), 25-21 (30’)

Castellana: Cappadona 2, Zornetta 14, Ciccolella 11, Casaro 18, Iervolino 18, Marra 16, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Meschiari, Renzo. ne Mondello, Carta, Bux, Didonato. All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito. Battute vincenti/errate: 11/12. Muri: 17. Ricezione positiva/perfetta: 68/32. Attacco: 44. Errori gratuiti: 8 att / 4 ric.

Ortona: Pinelli 3, Del Vecchio 4, Pasquali 4, Rossato 26, Bertoli 11, Arienti 5, Broccatelli (L), Di Tullio 2, Torosantucci 1, Di Giunta 2, Alcantarini, Di Giulio (L), Affaldano, Giacomini. All. Denora Caporusso, II all. Di Pietro, ass. all. Colella. Battute vincenti/errate: 4/9. Muri: 7. Ricezione positiva/perfetta: 45/23. Attacco: 35. Errori gratuiti: 12 att / 11 ric.

Arbitri: Marco Pazzaglini di Roma, Luigi Peccia di La Spezia.

