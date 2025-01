Volley A3/M, Joy Gioia del Colle inarrestabile: sesto successo consecutivo

La Joy Volley Gioia del Colle continua la sua corsa trionfale nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Al PalaCapurso, la squadra di coach Sandro Passaro ha centrato la sesta vittoria consecutiva, superando con un netto 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) la Vidya Viridex Sabaudia.

A decidere il match è stato un astuto mani out di capitan Mariano, che ha chiuso un confronto dominato dai biancorossi grazie a un approccio impeccabile in tutti i set e a prestazioni brillanti in attacco da parte di Sebastiano Milan ed Edvinas Vaškelis, quest’ultimo premiato come MVP.

Con questa vittoria, la Joy Volley consolida il secondo posto nel girone Blu. Nel prossimo turno affronterà la capolista Romeo Sorrento in trasferta, in un match che si preannuncia cruciale per la classifica.

Il primo set si apre con un micidiale 7-0 per i padroni di casa, trascinati da Milan e dall’ace di Longo. Nonostante i tentativi di rimonta di Sabaudia, il muro di Persoglia e il servizio incisivo di Longo sigillano il parziale sul 25-18.

Nel secondo set, Sabaudia riesce a restare in partita fino al 16-16, ma la Joy Volley allunga con Vaškelis e chiude sul 25-22 grazie a un decisivo mani out di Milan.

Il terzo set vede ancora i biancorossi protagonisti, nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti sul 20-19. È capitan Mariano a firmare il punto finale per il 25-23, regalando alla Joy Volley l’intera posta in palio.

Joy Volley Gioia del Colle-Vidya Viridex Sabaudia 3-0 (25-18, 25-22, 25-23)

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 2, Vaškelis 16, Mariano 6, Milan 20, Cester 7, Persoglia 8, Pierri (L1) pos 60%, Martinelli, Alberga, Starace, Disabato, Attolico, Rinaldi (L2). All. Passaro.

Vidya Viridex Sabaudia: Catinelli Guglielminetti 0, Onwuelo 17, Mazzon R. 5, Stamegna 14, Pizzichini 2, De Vito 5, Rondoni (L1) pos 33%, Abagnale (L2), Menichini, Ruiz, Mazzon N., Serangeli. All. Mosca.

Statistiche

Gioia del Colle: aces 3, errori al servizio 12, muri 7, attacco 60%.

Sabaudia: aces 4, errori al servizio 10, muri 5, attacco 40%.

