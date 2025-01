Volley C/M: Turi ko al tie-break, sfumata la Final Four di Coppa Puglia

L’Arrè Formaggi Turi vede svanire il sogno Final Four di Coppa Puglia dopo una battaglia di oltre due ore e mezza sul parquet del Trivianum, conclusa al tie-break con il punteggio di 16-14. Un match emozionante e combattuto, con continui capovolgimenti di fronte, che ha visto i biancoazzurri lottare con determinazione nonostante l’assenza del loro principale terminale offensivo, Matheus, fermo per problemi muscolari.

Mister Girolamo ha ridisegnato la formazione con Mingolla in regia e Simone Mancino opposto, affiancati dagli schiacciatori Scio e Girolamo, dai centrali Furio e Giuseppe Mancino, con Dammacco libero. Il Trivianum, guidato da coach Loiodice, ha risposto con Capurso e Fuentes in diagonale, Zappimbulso e Damiani in banda, Milillo e Pennetta al centro, Difronzo libero.

Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno preso il controllo del primo set con un parziale di 6-0, chiudendolo 25-20. Turi ha reagito nel secondo, sfruttando un’ottima fase a muro e l’efficacia di Girolamo in attacco, pareggiando i conti sul 18-25.

Nel terzo set, il Trivianum ha subito imposto il proprio ritmo, approfittando di errori avversari e di alcune decisioni arbitrali contestate, per chiudere 25-18. Il Turi, però, non si è arreso e, grazie agli ingressi di Atene e allo spostamento di Scio nel ruolo di opposto, ha trovato la forza per imporsi nel quarto parziale (22-25), rimandando il verdetto al tie-break.

Il set decisivo è stato carico di tensione. Un errore arbitrale e un cartellino rosso contestato hanno dato il primo vantaggio ai padroni di casa (6-3). L’Arrè Formaggi ha reagito con Furio a muro (9-9), ma il Trivianum ha mantenuto il minimo margine fino al 14-13. Sul match point, Fuentes ha chiuso i conti con un attacco vincente, regalando ai suoi il pass per la Final Four del sabato di Pasqua.

Per il Turi, una sconfitta amara ma che lascia segnali di crescita.

