Volley B1/F, Zero5 Castellana: girone di ritorno parte con Bisceglie

Si chiude il girone di andata con un bilancio positivo per la Zero5 Castellana Grotte, che sabato 1° febbraio alle 16:30 tornerà in campo al Palagrotte per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile di volley. L’avversario sarà la Star Volley Bisceglie, seconda in classifica e desiderosa di riscattare la sconfitta subita all’esordio contro le castellanesi. A seguire, spazio alla Serie D con la sfida KlimaItalia-Monopoli.

Zero5, un bilancio incoraggiante

La classifica reale, al netto dei punti ottenuti contro la ritirata Caltanissetta, vede Fasano al comando con 32 punti, seguita da Pomezia e Bisceglie (25), Marsala (24) e Casal de’ Pazzi (21). La Zero5 si trova al nono posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie e 8 sconfitte in 12 gare valide. Nonostante le difficoltà, la squadra ha conquistato successi importanti contro Arzano, Pescara, Fonte Nuova e la stessa Bisceglie, battuta nella prima giornata dopo una straordinaria rimonta dallo 0-2.

Bisceglie, un avversario ostico

Bisceglie, che dopo un inizio difficile ha rinforzato il roster con l’esperta palleggiatrice Galazzo e il libero Simona Minervini, è reduce da una striscia positiva di 8 vittorie su 10 gare, con sole due sconfitte al tiebreak. Squadra solida e determinata, ha sempre raccolto punti nelle ultime partite e arriva a Castellana con l’obiettivo di confermare il proprio valore. Per la Zero5 sarà un match durissimo, un derby in cui servirà il massimo impegno per strappare un risultato utile.

Il programma della giornata

Oltre a Zero5-Bisceglie, in campo anche Fasano-Pomezia, Modica-Pescara, Santa Teresa-Arzano, Marsala-Fonte Nuova Roma e Casal de’ Pazzi-Torre Annunziata. Turno di riposo per Crotone.

KlimaItalia in finale di Coppa Puglia

Buone notizie dalla Serie D: la KlimaItalia Grotte Volley ha conquistato l’accesso alla Final Four di Coppa Puglia, in programma il 19 aprile. La qualificazione è arrivata dopo una vittoria sofferta a Molfetta per 3-2 (18-25, 25-16, 19-25, 25-23, 5-15), confermando il buon momento della squadra.

La pallavolo castellanese si prepara dunque a un weekend cruciale, con la Zero5 chiamata a una prova di carattere e la KlimaItalia pronta a sognare in grande.

