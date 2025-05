Miggiano, brutale pestaggio: lite tra conoscenti finisce in arresto

Brutale pestaggio a Miggiano, nel basso Salento. A seguito di un litigio, un 34enne è finito in ospedale con una prognosi di oltre 30 giorni. Convalidato l’arresto del suo aggressore, un 31enne dello stesso Comune.

I carabinieri della stazione di Specchia, in collaborazione con i militari del nucleo operativo e radiomobile di Tricase, hanno arrestato un 31enne di Miggiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni di un 34enne dello stesso Comune.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 31enne si sarebbe recato a casa della vittima all’alba di martedì 20 maggio. I due, conoscenti, avrebbero litigato per questioni legate, forse, a debiti per stupefacenti. La discussione sarebbe degenerata e l’uno avrebbe colpito l’altro con calci e pugni e gli avrebbe spaccato in testa una bottiglia di vetro, per poi scappare via. Si presume anche che il 34enne sia stato colpito con un pezzo di legno ricavato da un oggetto rotto durante la colluttazione.

Gravemente ferito, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dai sanitari del 118. Ha riportato fratture alle ossa nasali e a una vertebra, ed è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Decisiva per l’identificazione del presunto responsabile è stata l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, seguita da una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di indumenti ancora sporchi di sangue.

Il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

