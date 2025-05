Weekend con calo termico e rovesci, poi arriva il caldo africano

Meteo, ultimi temporali al Nord: da giugno aumento delle temperature fino a 35 gradi

Le previsioni meteo annunciano un cambio di scenario sul territorio italiano. Secondo quanto riferito da Francesco Galasso per Antenna Sud, il minimo depressionario in movimento verso i Balcani porterà con sé gli ultimi rovesci e temporali concentrati sull’Italia centro-settentrionale, accompagnati da un calo delle temperature nel corso del fine settimana.

Durante il weekend si prevedono piogge pomeridiane sparse e un contesto termico più fresco rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, a partire da lunedì 26 maggio, l’aumento del geopotenziale favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Penisola.

Il vero cambio di passo è atteso da domenica 1° giugno, data che coincide con l’inizio dell’estate meteorologica. In quella fase, una rimonta anticiclonica di matrice nord-africana farà impennare le temperature, con punte fino a 30 gradi in diverse zone d’Italia e valori prossimi ai 35 gradi in Capitanata e in alcuni settori del Tavoliere.

Si profila dunque una prima ondata di caldo estivo, con condizioni di stabilità atmosferica e clima tendenzialmente asciutto nei primi giorni di giugno.

