Virtus Francavilla, Magrì: “Vogliamo proseguire con Coletti”

La Virtus Francavilla riparte da Magrì e, probabilmente, da Coletti. Nel corso di un’intervista trasmessa durante la trasmissione Passione Biancazzurra, in onda su Teleregione, il presidente dei biancazzurri ha annunciato la volontà di rilanciare il progetto Virtus. Un progetto che dovrebbe ripartire dall’attuale allenatore, come dichiarato dallo stesso Magrì: “Andremo avanti con l’attuale dirigenza. Vogliamo proseguire con Coletti, c’è già stato un primo approccio positivo in cui si è vista la volontà di entrambe le parti. A breve ci rivedremo per limare i dettagli dell’accordo”.

In merito alla squadra della prossima stagione, Magrì ha dichiarato: “Prenderemo giocatori funzionali al progetto. Saranno confermati quattro o cinque elementi del gruppo attuale, a cui si aggiungeranno alcuni ragazzi del settore giovanile. Sicuramente andremo alla ricerca di giocatori che vorranno sposare davvero questo progetto per costruire un ciclo a medio/lungo termine. Lavoreremo a fari spenti per cercare di fare le cose per bene”.

Magrì si è poi espresso sulla stagione appena conclusa, che ha visto la Virtus Francavilla fallire l’aggancio ai playoff: “Abbiamo avuto troppa fretta di vincere, pensando fosse facile. C’era la volontà di riscattare una retrocessione amara e ingiusta, visto ciò che è accaduto in Serie C. Avevamo vinto il campionato di Serie D al primo tentativo, forse questo ci ha portato un po’ fuori strada pensando di poter ripetere quel percorso. Sappiamo che quando si retrocede difficilmente si risale al primo campionato. Dovevamo calarci nella nuova categoria, in Serie D ci sono squadre che tentano il salto da diversi anni come il Casarano. Dovevo essere più cauto e dovevamo costruire un progetto che ci potesse portare al ritorno in C nel giro di qualche anno. Mi prendo la responsabilità di alcune scelte, sono stato meno presente perché volevo distaccarmi un po’. Per questo abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto, avevamo un budget di tutto rispetto ma evidentemente dovevamo essere più bravi”.

